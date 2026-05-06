Advertisement
trendingNow13206312
Hindi Newsशिक्षाOFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की पहली लिस्ट जारी, 12 मई तक का है समय; एक गलती और हाथ से जाएगा मौका

OFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की पहली लिस्ट जारी, 12 मई तक का है समय; एक गलती और हाथ से जाएगा मौका

OFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट सत्र 2026-28 के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके आधार पर छात्र 5 मई से 12 मई 2026 तक संबंधित स्कूलों में नामांकन ले सकते हैं. दाखिले के लिए इंटिमेशन लेटर और 10वीं की मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज अनिवार्य हैं, वहीं बेहतर स्कूल के लिए छात्र स्लाइड-अप विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 06, 2026, 06:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की पहली लिस्ट जारी, 12 मई तक का है समय; एक गलती और हाथ से जाएगा मौका

OFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड ने इंटर यानी 11वीं में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं. जिन छात्रों का नाम इस सूची में आया है, उन्हें 5 मई 2026 से 12 मई 2026 के बीच अपने तय किए गए प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना होगा. राज्य भर के करीब 10 हजार से ज्यादा स्कूलों में 17.50 लाख सीटों पर एडमिशन होना है. इसलिए छात्रों के लिए ये समय काफी जरूरी है.

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्कूलों के प्रिंसिपल रोजाना एडमिशन लेने वाले छात्रों की जानकारी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे. ये प्रक्रिया 13 मई 2026 तक चलेगी. इसके साथ ही छात्रों को स्लाइड अप का भी विकल्प दिया गया है. यानी अगर किसी छात्र को अपनी पसंद का स्कूल नहीं मिला है, तो वो बेहतर ऑप्शन के लिए आवेदन कर सकता है. ये प्रक्रिया भी 5 मई से 12 मई तक ही चलेगी. जिन छात्रों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, वे भी इसी समय में अपने विकल्प बदल सकते हैं.

मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या?

अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, तो सबसे पहले आपको इंटिमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा. इसके बाद तय तारीख और समय पर संबंधित स्कूल में जाना होगा. वहां आपको जरूरी दस्तावेज और एडमिशन फीस जमा करनी होगी. स्कूल में दस्तावेजों की जांच की जाएगी. कुछ दस्तावेज स्कूल अपने पास रख लेगा, जबकि कुछ वापस कर दिए जाएंगे. इसलिए सभी कागजात सही तरीके से साथ लेकर जाना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

दाखिले के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी?

दाखिले के लिए छात्रों को कई जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे. इनमें 10वीं की मार्कशीट, पास प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और अगर लागू हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र भी साथ रखने होंगे. बिना सही दस्तावेज के एडमिशन में परेशानी हो सकती है.

स्लाइड अप का ऑप्शन किसके लिए है?

स्लाइड अप विकल्प उन छात्रों के लिए है जो बेहतर स्कूल चाहते हैं. लेकिन इसके लिए पहले वर्तमान में मिले स्कूल में दाखिला लेना जरूरी है. इसके बाद ही छात्र वेबसाइट पर लॉगिन करके स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं. अगर अगली मेरिट लिस्ट में बेहतर स्कूल मिल जाता है, तो पुराना एडमिशन अपने आप रद्द हो जाएगा. अगर छात्र पहले स्कूल में दाखिला नहीं लेते हैं, तो उनका नाम पूरी प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा. इसलिए सभी स्टेप ध्यान से फॉलो करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

OFSS Bihar 11th Admission List Out

Trending news

बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
IMD
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
West Bengal Election 2026
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
West Bengal assembly elections
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
West Bengal
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
Jalandhar Blast
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद
Donald Trump
बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद