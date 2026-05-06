OFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की पहली लिस्ट जारी, 12 मई तक का है समय; एक गलती और हाथ से जाएगा मौका

OFSS Bihar 11th Admission List Out: बिहार बोर्ड ने इंटर यानी 11वीं में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं. जिन छात्रों का नाम इस सूची में आया है, उन्हें 5 मई 2026 से 12 मई 2026 के बीच अपने तय किए गए प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना होगा. राज्य भर के करीब 10 हजार से ज्यादा स्कूलों में 17.50 लाख सीटों पर एडमिशन होना है. इसलिए छात्रों के लिए ये समय काफी जरूरी है.

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्कूलों के प्रिंसिपल रोजाना एडमिशन लेने वाले छात्रों की जानकारी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे. ये प्रक्रिया 13 मई 2026 तक चलेगी. इसके साथ ही छात्रों को स्लाइड अप का भी विकल्प दिया गया है. यानी अगर किसी छात्र को अपनी पसंद का स्कूल नहीं मिला है, तो वो बेहतर ऑप्शन के लिए आवेदन कर सकता है. ये प्रक्रिया भी 5 मई से 12 मई तक ही चलेगी. जिन छात्रों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, वे भी इसी समय में अपने विकल्प बदल सकते हैं.

मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या?

अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, तो सबसे पहले आपको इंटिमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा. इसके बाद तय तारीख और समय पर संबंधित स्कूल में जाना होगा. वहां आपको जरूरी दस्तावेज और एडमिशन फीस जमा करनी होगी. स्कूल में दस्तावेजों की जांच की जाएगी. कुछ दस्तावेज स्कूल अपने पास रख लेगा, जबकि कुछ वापस कर दिए जाएंगे. इसलिए सभी कागजात सही तरीके से साथ लेकर जाना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

दाखिले के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी?

दाखिले के लिए छात्रों को कई जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे. इनमें 10वीं की मार्कशीट, पास प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और अगर लागू हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र भी साथ रखने होंगे. बिना सही दस्तावेज के एडमिशन में परेशानी हो सकती है.

स्लाइड अप का ऑप्शन किसके लिए है?

स्लाइड अप विकल्प उन छात्रों के लिए है जो बेहतर स्कूल चाहते हैं. लेकिन इसके लिए पहले वर्तमान में मिले स्कूल में दाखिला लेना जरूरी है. इसके बाद ही छात्र वेबसाइट पर लॉगिन करके स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं. अगर अगली मेरिट लिस्ट में बेहतर स्कूल मिल जाता है, तो पुराना एडमिशन अपने आप रद्द हो जाएगा. अगर छात्र पहले स्कूल में दाखिला नहीं लेते हैं, तो उनका नाम पूरी प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा. इसलिए सभी स्टेप ध्यान से फॉलो करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें