/NEET UG 2026 Rank List: MBBS-BDS की सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, AIR 80 वाले कैंडिडेट बना स्टेट टॉपर, देखें पूरी लिस्ट

ओडिशा में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिले का इंतजार कर रहे NEET UG 2026 उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (OJEE) समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की है. यह सूची राज्य कोटे की मेडिकल और डेंटल सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मेरिट लिस्ट में अपना नाम, रैंक और अन्य विवरण देख सकते हैं.
जिन उम्मीदवारों ने ओडिशा की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा सीटों के तहत प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे मेरिट लिस्ट में अपनी स्थिति जांच सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे PDF में अपना नाम, NEET रैंक, कैटेगरी और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से चेक करें. किसी भी गलती की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करना जरूरी होगा.
जारी NEET मेरिट लिस्ट के अनुसार अमन कुमार नायक ने ऑल इंडिया रैंक 80 हासिल कर ओडिशा की राज्य मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद AIR 225 वाले उम्मीदवार दूसरे और AIR 462 वाले उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे. यह प्रदर्शन राज्य के NEET UG उम्मीदवारों के लिए खास उपलब्धि माना जा सकता है.
NEET UG 2026 के आधार पर अलग-अलग वर्गों के लिए पात्रता कटऑफ निर्धारित की गई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार UR/EWS उम्मीदवारों के लिए 50वें पर्सेंटाइल के अनुरूप कटऑफ 213 से 715 अंक, जबकि OBC, SC और ST वर्ग के लिए 40वें पर्सेंटाइल के अनुरूप 177 से 212 अंक रहा. PwD उम्मीदवारों के लिए संबंधित कैटेगरी के अनुसार अलग कटऑफ लागू होगी.
OJEE की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपत्ति दर्ज करने और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया शामिल है. उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार आपत्ति दर्ज करने की अंतिम समय-सीमा 14 अगस्त 2026 सुबह 11:30 बजे तक थी और फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट 14 अगस्त 2026 शाम 5 बजे जारी की जानी थी. इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ेगी.
MBBS और BDS में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक OJEE वेबसाइट और संबंधित सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए. मेरिट लिस्ट में नाम आने का अर्थ सीट का अंतिम आवंटन नहीं है. सीट आवंटन उम्मीदवार की NEET रैंक, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों, भरी गई पसंद और काउंसलिंग नियमों के आधार पर होगा. इसलिए उम्मीदवार सभी दस्तावेज तैयार रखें और काउंसलिंग की प्रत्येक समय-सीमा पर नजर बनाए रखें.