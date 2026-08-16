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NEET UG 2026 Rank List: MBBS-BDS की सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, AIR 80 वाले कैंडिडेट बना स्टेट टॉपर, देखें पूरी लिस्ट

ओजेईई नीट रैंक लिस्ट 2026 जारी हो गई है. MBBS और BDS में दाखिले के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट, NEET कटऑफ, काउंसलिंग शेड्यूल और जरूरी प्रक्रिया यहां जानें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 16, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:52 AM IST
NEET UG 2026 Rank List: MBBS-BDS की सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, AIR 80 वाले कैंडिडेट बना स्टेट टॉपर, देखें पूरी लिस्ट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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