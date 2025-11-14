Advertisement
ये है दुनिया की इकलौती सबसे पुरानी अंगूर की बेल! गिनीज बुक में दर्ज हो गया नाम, वैज्ञानिक बोले...

Oldest Grapevine: आपने सैकड़ों साल पुराने पेड़ों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे पुरानी अंगूर की बेल के बारे में बताने जा रहे हैं. जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुकी हैं. चलिए जानते अंगूर की ये बेल कहां पर है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:22 PM IST
ये है दुनिया की इकलौती सबसे पुरानी अंगूर की बेल! गिनीज बुक में दर्ज हो गया नाम, वैज्ञानिक बोले...

Oldest Grapevine: दुनिया में कई पुराने पेड़ पौधे हैं कई तो इनते पुराने हैं कि कई पीढ़ियां उनका देखभाल करती आ रही हैं. लेकिन आज हम आपको उस बेल के बारे में बता रहे हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी अंगूर की बेल है. ये बेल अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुकी है. 

कितने साल पुरानी है ये बेल
हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बेल को शामिल किया है. इसको दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जंगली अंगूर की बेल के रूप में दर्ज किया गया है. ये 100 या 200 नहीं बल्कि 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है. वैज्ञानिकों ने इस बेल को 416 साल का बताया है. 

कहां है ये बेल?
ये बेल कहीं और नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में स्थित तिब्बत के ईस्टन पार्ट में है. ये पूर्वी तिब्बत के जुओबा गांव में है. हाल ही में जब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुई तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 
किसने लगाई थी ये बेल
अंगूर की इस बेल की खास बात ये है कि ये बेल जंगली प्रजाति की है. यानी इस बात ये साफ हो गया कि ये बेल किसी इंसान ने नहीं लगाई, बल्कि नैचुरल ही उगी है और लगभग 400 साल से जीवित है. जानकारी के अनुसार ये बेल 416 साल से जीवित है और हर साल फल देती है.

ओल्ड वाइन
अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं. दरअसल अद्भुत बेल यूरोप में स्लोवेनिया के मारीबोर सिटी में स्थित है. इसको ओल्ड वाइन के नाम से जाना जाता है. माना जाता है कि ये बेल करीब 450 साल पुरानी है और अभी भी जिंदा है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

oldest grapevineGuinness BookGK facts

