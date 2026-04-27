पैसे की कमी नहीं रोकेगी पढ़ाई! ONGC दे रहा है हर साल 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप, 60% अंक वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल

ONGC merit scholarship 2026: अच्छी पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में कई छात्र पैसे की कमी के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाते. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने एक खास स्कॉलरशिप शुरू की है. इसका नाम ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2025-26 है. इस योजना के तहत चयनित छात्रों को हर साल 48,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. ये पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा. इससे पढ़ाई का खर्च उठाना आसान हो जाएगा.

यह स्कॉलरशिप MY Bharat प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर चलाई जा रही है. इसका फायदा यह है कि पूरी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी रहेगी. छात्रों को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी. योजना का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं. इससे अलग-अलग तरह के छात्रों को समान अवसर मिलेगा.

प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ खास प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को मिलेगा. अगर आप इंजीनियरिंग, MBBS, MBA या जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं. शर्त यह है कि आप फुल-टाइम और रेगुलर कोर्स के पहले साल में हों. यानी हाल ही में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए यह अच्छा मौका है. सही समय पर आवेदन करके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

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स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या हैं शर्तें?

स्कॉलरशिप पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए. उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 12वीं या ग्रेजुएशन में कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. परिवार की आय तय सीमा के अंदर होनी चाहिए. साथ ही, छात्र किसी अन्य बड़ी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहा हो. इस योजना में सभी वर्गों के लिए सीटें तय की गई हैं. खासतौर पर लड़कियों के लिए भी अच्छा मौका रखा गया है.

कैसे होगा आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक छात्र MY Bharat पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई 2026 है. फॉर्म भरते समय जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, पहचान पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. जानकारी सही भरना जरूरी है. फॉर्म जमा करने के बाद उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें. समय रहते आवेदन करना जरूरी है, तभी इस योजना का पूरा लाभ मिल पाएगा.

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