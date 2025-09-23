15 से 20 साल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का मौका; स्टाइपेंड 30,000 रुपये तक! जानें कौन कर सकता अप्लाई?
15 से 20 साल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का मौका; स्टाइपेंड 30,000 रुपये तक! जानें कौन कर सकता अप्लाई?

ONGC Sports Scholarship Scheme 2025-26: 15 से 20 साल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का सुनहरा मौका है. ओएनजीसी ने युवा खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना 2025-26 शुरू की है. जानें कौन और कैस अप्लाई कर सकता है.

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:52 PM IST
15 से 20 साल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का मौका; स्टाइपेंड 30,000 रुपये तक! जानें कौन कर सकता अप्लाई?

ONGC Sports Scholarship for Sports Players: देश की प्रमुख एनर्जी कंपनी ओएनजीसी (Oil and Natural Gas Corporation) ने देश के युवा खेल खिलाड़ियों के छात्रवृत्ति योजना 2025-26 की घोषणा की है. इससे वह खेल के प्रति और प्रोत्साहित होंगे. इस योजना के तहत 21 खेलों में लड़के और लड़कियों को 250 स्कॉलरशिप दी जाएगी. चलिए जानते हैं कौन इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी और प्रोसेस? 

क्या है योग्यता?
जानकारी के अनुसार, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए वो ही खिलाड़ी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 15 से 20 साल के बीच की हो. इसके अलावा उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो. छात्र दिए गए 21 खेलों में से किसी एक खेल में राज्य, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भाग ले चुका हो. आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी खेल की सभी उपलब्धियों, आयु और आय से संबंधित से सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. सही और प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्स ही स्कॉलरशिप के लिए मान्य माने जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें अप्लाई?

  • इस स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले sportsscholarship.ongc.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको इससे जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

  • इस पर क्लिक करें और अप्लाई पर जाकर फॉर्म को भरें. 

  • आवेदन की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है. 

  • लास्ट में फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल कर रख लें. 

कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति?
इस योजना के तहत सेलेक्ट हुए खिलाड़ियों को हर महीने 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी. कुल 250 खिलाड़ी चुने जाएंगे. खेलों के नाम और बाकी तमाम जानकारी के लिए छात्र आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. नीचे लिंक दी गई है. 

नोटिफिकेशन की डायरेक्ट लिंक-

 
