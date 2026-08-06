/देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक पढ़ाई; शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

देश में स्कूली शिक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्हें देखकर हर कोई चौंक जा रहा है. राज्यसभा में दी गी जानकारी के अनुसार देश के कुल 14,66,682 स्कूलों में से केवल 83,185 स्कूल, यानी 5.67%, ऐसे हैं, जहां छात्र कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बिना स्कूल बदले अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. दरअसल, ये जानकारी UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों पर आधारित है. शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में शेयर किए हैं.
इन आंकड़ों से साफ होता है कि भारत के अधिकांश छात्रों को अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान कम से कम एक बार स्कूल बदलना पड़ता है. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर अलग-अलग संस्थानों में होने के कारण छात्रों के सामने दूरी, संसाधनों और आर्थिक परिस्थितियों जैसी चुनौतियां आती हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार स्कूल बदलने से कई बार पढ़ाई बाधित होती है और ड्रॉपआउट का जोखिम भी बढ़ सकता है. हालांकि शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि हाल के वर्षों में छात्रों की स्कूल में बने रहने की स्थिति में सुधार देखने को मिला है.
शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2024-25 की तुलना में 2025-26 में छात्रों के अगले स्तर पर पहुंचने की दर बेहतर हुई है. तैयारी स्तर से मिडिल स्कूल में जाने की ट्रांजिशन रेट 92.2% से बढ़कर 93.8% हो गई है. वहीं मिडिल स्कूल से माध्यमिक स्तर तक पहुंचने की दर 86.6% से बढ़कर 88.3% दर्ज की गई. इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर रिटेंशन रेट 47.2% से बढ़कर 51.9% पहुंच गई, जबकि ड्रॉपआउट रेट 8.2% से घटकर 7.0% हो गई. ये आंकड़े संकेत देते हैं कि छात्रों को स्कूल प्रणाली में बनाए रखने के प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है.
सरकार ने संसद को बताया कि 2018-19 से 2026-27 के बीच 1,617 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई. इस सूची में राजस्थान सबसे आगे है, जहां 606 स्कूलों को अपग्रेड करने की स्वीकृति मिली. इसके बाद ओडिशा (331), पंजाब (241), उत्तर प्रदेश (98), असम (47) और कर्नाटक (43) का स्थान है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्कूल अपग्रेड किए गए हैं.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन की योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय जरूरतों के आधार पर तैयार की जाती है. इन प्रस्तावों की समीक्षा तय दिशा-निर्देशों और वित्तीय प्रावधानों के अनुसार की जाती है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान अवसर वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है. सरकार का कहना है कि स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और छात्रों की निरंतरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. रिपोर्ट से यह संकेत जरूर मिलता है कि अभी भी देश में पहली से 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की सुविधा देने वाले संस्थानों की संख्या काफी कम है, लेकिन सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.