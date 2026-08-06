/देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक पढ़ाई; शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन की योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय जरूरतों के आधार पर तैयार की जाती है. इन प्रस्तावों की समीक्षा तय दिशा-निर्देशों और वित्तीय प्रावधानों के अनुसार की जाती है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान अवसर वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है. सरकार का कहना है कि स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और छात्रों की निरंतरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. रिपोर्ट से यह संकेत जरूर मिलता है कि अभी भी देश में पहली से 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की सुविधा देने वाले संस्थानों की संख्या काफी कम है, लेकिन सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.