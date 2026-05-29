दुनिया का इकलौता एयरपोर्ट, जहां रनवे के बीच दौड़ती है ट्रेन, विमान करते हैं रेल के गुजरने का इंतजार!

Gisborne Airport: दुनिया में अजीबो-गरीब चीजों की कोई कमी नहीं है. लेकिन न्यूजीलैंड में मौजूद एक एयरपोर्ट तो हद ही कर देता है. सोचिए जरा एक तरफ प्लेन उड़ान भरने को तैयार है और ठीक उसी रनवे से एक ट्रेन गुजर रही है. हैरानी की बात ये है कि वहां ऐसा रोजना होता है. यहां टेकऑफ से पहले पायलट को ट्रेन के निकलने का इंतजार करना पड़ता है. आइए जानते हैं इस अनोखे एयरपोर्ट के बारे में...

दरअसल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित गिस्बॉर्न शहर में बना यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे अनोखे एयरपोर्ट्स में गिना जाता है. इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके मेन रनवे के बीच से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है. यह ट्रैक ‘पाल्मर्स्टन नॉर्थ-गिस्बॉर्न’ रेल लाइन का हिस्सा है जो रनवे को दो हिस्सों में बांट देता है. यही कारण है कि उड़ानों और ट्रेनों के टाइमटेबल को बेहद सावधानी से मैनेज करना पड़ता है.

ट्रेन के लिए रुकता है प्लेन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गिस्बॉर्न एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक हवाई जहाज और ट्रेन दोनों का संचालन चलता है. ऐसे में जब ट्रेन को रनवे पार करना होता है, तो प्लेन को टेकऑफ से पहले रुकना पड़ता है. वहीं, अगर प्लेन रनवे पर होता है तो ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है कि वह रुके. एयरपोर्ट प्रशासन के पास पूरा कंट्रोल होता है कि किसे पहले रास्ता देना है.

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दुनिया में एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट

दुनिया में कभी ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया स्थित विनयार्ड एयरपोर्ट पर भी ऐसा ट्रैक मौजूद था, लेकिन वहां अब रेल सेवा बंद है. इस वजह से गिस्बॉर्न एयरपोर्ट इस समय दुनिया का इकलौता ऐसा हवाई अड्डा है, जहां रनवे से होकर ट्रेन गुजरती है. यहां हर हफ्ते करीब 60 घरेलू उड़ानें होती हैं और हर साल डेढ़ लाख से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट से सफर करते हैं.

सोशल मीडिया पर छाया है ये अनोखापन

सोशल मीडिया पर इस एयरपोर्ट की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते हैं. लोग इस हैरान करने वाली व्यवस्था को देखकर चौंक जाते हैं. हवाई जहाज और ट्रेन के बीच तालमेल का यह खेल लोगों के लिए देखने लायक होता है. साथ ही गिस्बॉर्न की खूबसूरत प्राकृतिक लोकेशन इसे और भी खास बनाती है.