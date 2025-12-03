PM Internship Scheme: 5 में से एक ने एक्सेप्ट किया ऑफर, 20% ने पहले ही छोड़ दी PM इंटर्नशिप स्कीम, क्या है वजह?

PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट ने एक साल में 1.25 लाख इंटर्नशिप के मौके देने का टारगेट पार कर लिया है, लेकिन भारत के युवाओं में इसे एक्सेप्ट वाले बहुत कम लोग मिले हैं. संसद में पेश किए गए डेटा से यह सामने आया है.

कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा को बताया कि दो फेज में कंपनियों ने उम्मीदवारों को 1.65 लाख इंटर्नशिप ऑफर किए. इन ऑफर में से सिर्फ 20% लोगों ने ही एक्सेप्ट किया. कैंडिडेट्स ने ऑफर मना करने की वजह लोकेशन, रोल और ड्यूरेशन बताई. जिन लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट किए, उनमें से पांचवें हिस्से ने अपनी इंटर्नशिप पूरी किए बिना ही छोड़ दी.

2024 के बजट में हुआ था ऐलान

साल 2024 के बजट में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) का ऐलान किया गया था, जिसका मकसद देश की टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके मुहैया कराना था. अक्टूबर 2024 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्कीम के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें हर साल इंटर्नशिप के 1.25 लाख मौके मुहैया कराने का टारगेट रखा गया था.

पायलट प्रोजेक्ट के पहले राउंड में कंपनियों ने स्कीम पोर्टल पर 1.27 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके पोस्ट किए, जिसके लिए 6.21 लाख एप्लीकेशन आईं. कंपनियों ने 82,000 इंटर्नशिप ऑफर दिए, जिनमें से 8,700 या 10.6% ऑफर स्वीकार किए गए.

बिना इंटर्नशिप पूरी किए छोड़ा

मंत्री ने जवाब में बताया कि 26 नवंबर, 2025 तक, पहले राउंड के 4,565 कैंडिडेट बिना इंटर्नशिप पूरी किए ही छोड़ गए थे. यानी, पहले राउंड में इंटर्नशिप शुरू करने वाले आधे से ज्यादा कैंडिडेट अपना टर्म पूरा होने से पहले ही छोड़ गए.

पायलट स्कीम का दूसरा राउंड जनवरी 2025 से शुरू हुआ, जिसमें कंपनियों ने इंटर्नशिप के 1.18 लाख अवसर पोस्ट किए. इसके लिए उनको 4.55 लाख आवेदन मिले. 26 नवंबर 2025 तक कंपनियों ने 83000 ऑफर्स दिए, जिसमें से 24,600 यानी 30 प्रतिशत ऑफर एक्सेप्ट हुए.

सरकार ने कहा कि अब तक 2,053 कैंडिडेट या दूसरे राउंड में इंटर्नशिप लेने वालों में से 8.3% अपनी इंटर्नशिप पूरी किए बिना ही चले गए हैं.

कुल मिलाकर, इसका मतलब है कि दोनों राउंड में 1.65 लाख इंटर्नशिप ऑफर किए गए, जिनमें से 33,300 (20.2%) ऑफर स्वीकार किए गए. जो स्वीकार किए गए, उनमें से 6,618 (19.9%) कैंडिडेट ने समय से पहले अपनी इंटर्नशिप छोड़ दी.

एक्सेप्टेंस कम क्यों है?

मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इवैल्यूएशन और फीडबैक सर्वे किए, एप्लिकेंट्स को कॉल किए और कंपनियों से फीडबैक लिया ताकि कम एक्सेप्टेंस लेवल के मुख्य कारणों का पता लगाया जा सके.

लोकेशन इसमें बेहद अहम फैक्टर था. कैंडिडेट्स का कहना था कि वह 5 से 10 किमी के भीतर ही ट्रैवल कर सकते हैं. साथ ही कहा गया कि इंटर्नशिप का पीरियड 12 महीने का था, जो आम स्किल प्रोग्राम्स से कहीं ज्यादा था. इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि जो रोल उनको ऑफर हुआ था, वह उनको पसंद नहीं आया.

सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 840 करोड़ रुपये का शुरुआती बजट रखा था, जिसे 2024-25 के वित्त वर्ष में 380 करोड़ रुपये कर दिया. अब तक इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 73.72 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.