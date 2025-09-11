Spot The Difference: दिमाग है तेज? 20 सेकंड में ढूंढ कर दिखाएं फोटो में छुपे 5 अंतर, एक को खोजना तो बेहद मुश्किल

Optical Illusion Game: अगर आप खुद को जीनियस समझते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. खबर में दो फोटो है और आपको फटाफट उसमें अंतर खोजना है.
Spot The Difference Game: अगर आपको फोटो में छुपे अंतर को खोजना पसंद है तो ये आर्टिकल आपके लिए बना है. खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो में जिसमें कुल 5 अंतर है. एक तो काफी मुश्किल है. ऐसे में आपको लगता है कि आप बहुत जीनियस हैं तो 20 सेकंड के अंदर इन दोनों फोटो में से पांचों अंतर को खोजें. चलिए आपका समय शुरू होता है अब..
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(टाइम ओवर)
चलिए आपका टाइम ओवर हो गया अब. आपको ढेर सारी बधाई अगर आपने तय समय सीमा के अंदर इन फोटो में छूपे 5 अंतर को खोज लिया है तो..ये साबित करता है कि वाकई में आपका दिमाग तेज हैं और आपकी आंखें भी तेज है. वहीं, अगर आप सारे अंतर को खोजने में सफल नहीं हो पाए तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. चलिए आपको पांचों अंतर को बता देते हैं. वहीं, जिन्होंने सारे अंतर खोज लिए हैं, वो चेक कर लें क्या आपने सही जवाब दिया है या नहीं.
ये रहा जवाब
इस फोटो में कुल पांच अंतर है. वैसे ऐसे आप देखेंग तो आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा. पहला अंतर है पेड़, एक में पेड़ के नीचे जड़ हैं, लेकिन दूसरे में नहीं है. दूसरा अंतर है आसमान के बादल एक में बादल छोटा है, तो वहीं दूसरे में बादल बड़ा है. तीसरा अंतर है जूते में लगा कपड़ा..ध्यान से देखिए एक फोटो में कपड़ा है और दूसरे में नहीं है.
चौथा अंतर है लड़के का दांत...जी हां एक फोटो में लड़के का दांत दिख रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं दिख रहा है. पांचवां और आखिरी अंतर है लड़के के टी-शर्ट पर बाजू के पास बनी डिजाइन का रंग, एक में पीला है तो दूसरे में सफेद....क्यों आया ना मजा, थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन नामूमकिन नहीं.