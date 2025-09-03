अगर दिमाग है तेज तो बताओ! क्लासरूम में छुपे 9 अंतर, एक को ढूंढना सबसे कठिन

Brain Test Game: ऑप्टिल इल्यूजन एक मजेदार गेम है. बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजूर्ग तक इसे खेलना पसंद करते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो, जो एक क्लासरुम की है. इस फोटो में टीचर पढ़ा रही है और बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बाकी लोगों के मुकाबले तेज है तो 10 सेकंड में इस फोटो 9 अंतर खोजें. आपका समय शुरू होता है अब.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...समय हुआ समाप्त..

अगर आपने इस फोटो में 9 अंतरों तो खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है. ये साबित करता है कि आपका दिमाग वाकई काफी तेज है. हालांकि, अगर आप अंतर नहीं खोज पाए हैं या फिर 10 में से 4 या 5 अंतर ही खोज पाएं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. चलिए अब आपको बताते हैं फोटो में मौजूद सारे अलग-अलग स्पॉट के बारे में..

यहां पढ़ें जवाब

फोटो में सबसे पहला और आसान अंतर है टीचर का एक हाथ. एक फोटो में हाथ है जबकि दूसरे फोटो में हाथ गायब है. दूसरा अंतर है टीचर की ही किताब. एक इमेज में किताब का साइज अलग है तो दूसरे में अलग. तीसरा अंतर है खिड़की, जो साफ दिख रहा है कि एक फोटो में है और दूसरे में नहीं. चौथा, पांचवां और छठवां अंतर है सीट पर बैठे हुए तीनों बच्चे. दोनों फोटो में तीनों बच्चे अलग-अलग है. सातवें और आंठवें अंतर की बात करें तो दो बच्चों की किताबें एक में खुली हुई है तो दूसरे में बंद है. अलगा और आखिरी अंतर है बोर्ड के पास रखा हुआ डस्टर.

जानकारी के लिए बता दें, ऑप्टिल इल्यूजन एक दिमाग लगाने वाला गेम है. पहले के टाइम पर भी लोग इस खेल को खेलना पसंद करते थे. ज्यादातर ऐसे में सवाल अखबारों में आया करते थे. हालांकि, अभी भी ऐसे खेल आपको अखबारों में मिल जाएंगे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है. अधिकतर चीजें मोबाइल पर ही लोगों को मिल जाती है. इसलिए ऐसे कई सारे गेम अब आप अपने स्मार्ट फोन पर भी खेल सकते हैं.