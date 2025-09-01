Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!

Optical Illusion Game: Optical Illusion के गेम खेलना काफी लोगों को पसंद है. वहीं, ऑप्टिल इल्यूजन वाली इमेज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होती रहती है. लोगों को इस तरह के दिमाग लगाने में गेम में मजा आता है. हालांकि, हर कोई इस खेल को नहीं खेल पाता है. ऐसे में अगर आपको पसंद है इस तरह के खेल तो इस खबर में हम आपके लिए दो फोटो लाए हैं, इन फोटो को देखकर आपको अंतर बताना है. कोशिश करें कि ये अंतर आप 10 सेकंड के अंदर ही बताएं. चलिए आपका समय अब शुरू होता है.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...समय हुआ समाप्त..

अगर आपने इस फोटो में अंतर बता लिया है तो अच्छी बात है. वहीं, अगर आप सिर्फ 1 या 2 ही अंतर खोज पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. चलिए आपको सारे अलग-अलग स्पॉट के बारे में बता देते हैं. फोटो में सबसे पहला और आसान अंतर है दीवार पर लगी घड़ी, एक फोटो में घड़ी जबकि दूसरे में शीशा लगा हुआ है.

ये रहा जवाब

दूसरा अंतर इस फोटो में है फल. पहले इमेज में टेबल पर किताब के साथ प्लेट में फल है, लेकिन दूसरे फोटो में किताब के बगल से प्लेट गायब है. तीसरे अंतर की बात करें तो एक फोटो में खिड़की के बाहर बादल एक साथ हैं, लेकिन दूसरी फोटो बादल ऊपर-नीचे हैं. चौथा अंतर है खिड़की के बाहर पेड़. एक फोटो में पेड़ छोटे हैं, तो वहीं, दूसरी फोटो में पेड़ बड़े दिख रहे हैं. लास्ट और थोड़ा मुश्किल पांचवा अंतर है सोफे के बगल में रखा हुआ प्लांट. एक फोटो में प्लांट दिख रहा, लेकिन एक फोटो में नहीं शो रहा है. ऐसे में इन दो फोटोज में कुल पांच अंतर है.

बता दें, ऑप्टिल इल्यूजन एक मनोरंजन खेल के साथ-साथ दिमाग और नजर को तेज करने का भी काम करता है. पहले आपने अक्सर इस तरह के खेल अखबारों में देखा होगा. वैसे आते तो आज भी हैं पर अब हर लोग स्मार्टफोन यूज कर रहा है इसलिए ये खेल अखबारों के साथ फोन पर भी लोगों तक पहुंच गया है.