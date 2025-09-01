Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!
Advertisement
trendingNow12904785
Hindi Newsशिक्षा

Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!

Spot The Difference in Pictures: अगर आपको लगता है कि उन लोगों में से जिनका दिमाग तेज है तो बताएं इस फोटो में कितने अंतर आपको नजर आ रहे हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!

Optical Illusion Game: Optical Illusion के गेम खेलना काफी लोगों को पसंद है. वहीं, ऑप्टिल इल्यूजन वाली इमेज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होती रहती है. लोगों को इस तरह के दिमाग लगाने में गेम में मजा आता है. हालांकि, हर कोई इस खेल को नहीं खेल पाता है. ऐसे में अगर आपको पसंद है इस तरह के खेल तो इस खबर में हम आपके लिए दो फोटो लाए हैं, इन फोटो को देखकर आपको अंतर बताना है. कोशिश करें कि ये अंतर आप 10 सेकंड के अंदर ही बताएं. चलिए आपका समय अब शुरू होता है.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...समय हुआ समाप्त..

अगर आपने इस फोटो में अंतर बता लिया है तो अच्छी बात है. वहीं, अगर आप सिर्फ 1 या 2 ही अंतर खोज पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. चलिए आपको सारे अलग-अलग स्पॉट के बारे में बता देते हैं. फोटो में सबसे पहला और आसान अंतर है दीवार पर लगी घड़ी, एक फोटो में घड़ी जबकि दूसरे में शीशा लगा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ये रहा जवाब
दूसरा अंतर इस फोटो में है फल. पहले इमेज में टेबल पर किताब के साथ प्लेट में फल है, लेकिन दूसरे फोटो में किताब के बगल से प्लेट गायब है. तीसरे अंतर की बात करें तो एक फोटो में खिड़की के बाहर बादल एक साथ हैं, लेकिन दूसरी फोटो बादल ऊपर-नीचे हैं. चौथा अंतर है खिड़की के बाहर पेड़. एक फोटो में पेड़ छोटे हैं, तो वहीं, दूसरी फोटो में पेड़ बड़े दिख रहे हैं. लास्ट और थोड़ा मुश्किल पांचवा अंतर है सोफे के बगल में रखा हुआ प्लांट. एक फोटो में प्लांट दिख रहा, लेकिन एक फोटो में नहीं शो रहा है. ऐसे में इन दो फोटोज में कुल पांच अंतर है.   

Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

बता दें, ऑप्टिल इल्यूजन एक मनोरंजन खेल के साथ-साथ दिमाग और नजर को तेज करने का भी काम करता है. पहले आपने अक्सर इस तरह के खेल अखबारों में देखा होगा. वैसे आते तो आज भी हैं पर अब हर लोग स्मार्टफोन यूज कर रहा है इसलिए ये खेल अखबारों के साथ फोन पर भी लोगों तक पहुंच गया है.  

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Optical illusionBrain Test

Trending news

'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
;