Optical Illusion: 99% लोग ही सिर्फ 10 सेकंड में कर पाते हैं 84 की पहचान, क्या आप भी उन लोगों में शामिल?

Optical Illusion: ऑप्टिकल भ्रम चित्र मन और दिमाग को झकझोर देने वाली तस्वीर होती है. इसमें किसी चीज, रंग, नंबर को चतुराईपूर्ण हेरफेर के साथ देखा जाता है जो मानव दृश्य प्रणाली, खासतौर पर आंखों और मस्तिष्क को धोखा देती हैं. हालांकि, ऑप्टिकल इल्यूजन व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है. मस्तिष्क और आंखों के लिए बेस्ट कसरत मानी जाता जाता है. शोध में भी ये बताया गया है कि ऑप्टिकल इल्यूजन से व्यक्ति ये जान सकता है कि वो अपने मस्तिष्क और आंख से दुनिया को कैसे देखते हैं. इसलिए तरह-तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन के जरिए आप अपनी बुद्धिमता और दृश्य क्षमता का परीक्षण भी कर सकते हैं.
आज हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें 48 नंबर है और इसके बीच ही 84 नंबर भी छिपा हुआ है. ऑप्टिकल इल्यूजन इमेज में 48 के बीच 84 को केवल 10 सेकंड में ढूंढना है, अगर आप ऐसा कर पाए तो आप भी उन 99 प्रतिशत लोग में शामिल हो सकते हैं जो सिर्फ 10 सेकंड में 84 नंबर को 48 के बीच से पहचान पाए थे.
क्या आप 10 सेकंड में 48 के बीच से 84 नंबर ढूंढ़ पाएंगे?
अगर इससे ज्यादा समय लगा है तो कहना पड़ेगा कि आपकी आंखे और मस्तिष्क दोनों ही धोखा दे रही है. ध्यान से देखेंगे तो सामने ही 84 नंबर नजर आ जाएगा. एक-एक लाइन में देखेंगे तो शायद चैलेंज किया गया समय पार हो जाए और आपको करीब 1 मिनट लग जाए.
कहां है 48 के बीच 84?
ओह... क्या अभी तक आपके लिए ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर से 84 को ढूंढ़ पाना मुमकिन नहीं हो पाया तो चिंता न करें, ये काम हम आपके लिए कर देते हैं. बस ध्यान से ऊपर की लाइन से नीचे की ओर देखें तो 8वीं लाइन में 84 नंबर दिख जाएगा. जबकि, नीचे से लाइन देखेंगे तो तीसरे नंबर की लाइन में 84 नंबर दिख जाएगा.
इस आसान परीक्षण से अगर आपको भी मजा आया तो ऐसे ही मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे और इसके साथ ही आप भी अपनी बुद्धिमता और दृश्य क्षमता का परीक्षण कर सकेंगे.
