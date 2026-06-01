OSM विवाद के बीच छात्रों की बढ़ी चिंता, क्या IIT में दाखिले पर पड़ेगा CBSE 12वीं के अंकों का असर?

Does JoSAA Consider CBSE Marks or only JEE Score: क्या जेईई JoSAA काउंसलिंग के लिए सीबीएसई बोर्ड 12वीं के अंक जरूरी है? ओएसएम से प्रभावित अंकों के कारण कहीं आईआईटी एडमिशन के दौरान समस्या तो नहीं खड़ी होगी? आइए आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं.
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Does JoSAA Consider CBSE Marks or only JEE Score: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के जरिए की है. हालांकि, इस प्रक्रिया के बाद कई छात्रों ने अपने अंकों को लेकर असंतोष जताया है और OSM प्रणाली में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. कुछ छात्रों का दावा है कि उनके JEE Main 2026 में अच्छे अंक आए हैं, लेकिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उन्हें अपेक्षाकृत कम अंक मिले हैं और कुछ मामलों में परिणाम को लेकर असंतोष भी है. JEE Advanced का परिणाम जारी होने के बाद अब छात्रों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि IIT में प्रवेश के लिए क्या 12वीं के अंक महत्वपूर्ण होंगे या केवल JEE Advanced के प्रदर्शन के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा?
कई छात्रों का कहना है कि वो OSM अंक से संतुष्ट नहीं हैं और वो री-चेकिंग प्रक्रिया का विकल्प अपना रहे हैं. वहीं, JoSAA काउंसलिंग 2 जून 2026 से शुरू होने वाली है, जिसके जरिए देश के टॉप IIT कॉलेजों में से किसी एक में प्रवेश मिल सकता है. ऐसे में छात्रों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या CBSE 12वीं के अंक JoSAA काउंसलिंग की पात्रता में शामिल होते हैं?
एक प्रेस रिलीज के अनुसार जेईई एडवांस्ड 2026 में पास होने वाले सभी उम्मीदवारों को संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा. सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों की परवाह किए बिना जेईई एडवांस्ड में क्वालीफाई उम्मीदवार आवेद कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार 'अंतिम सीट की पुष्टि या प्रवेश उम्मीदवार द्वारा JEE Advanced 2026 सूचना विवरणिका में निर्दिष्ट प्रतिशत-संबंधी एलिजिबिलिटी और अन्य लागू शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा.'
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JoSAA के नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई एडवांस्ड परीक्षा में क्वालीफाई स्टूडेंट्स काउंसलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसका हिस्सा भी बन सकते हैं और उन्हें सीट आवंटित भी की जा सकती है, मगर वो सीट तब तक पक्की नहीं होगी जब तक कि वो जेईई एडवांस्ड 2026 सूचना विवरणिका में प्रतिशत-संबंधी पात्रता और लागू शर्तों के अंतर्गत नहीं आते हैं. ऐसे में 12वीं के अंकों को भी देखा जा सकता है.
अगर आप CBSE कक्षा 12वीं के उन छात्रों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि OSM गड़बड़ी के कारण अपेक्षित अंक नहीं मिले हैं, तो आप वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं. CBSE छात्रों को अपने अंकों की समीक्षा कराने का अवसर दे रहा है. अगर री-इवैल्यूएशन के बाद आपके अंक बढ़ते हैं और आप IIT प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो संशोधित अंक आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, IIT में प्रवेश JEE Advanced रैंक, JoSAA काउंसलिंग और संबंधित पात्रता नियमों के आधार पर ही तय किया जाएगा.
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