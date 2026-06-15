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NEET Re-Exam 2026: 1 लाख छात्रों ने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड, NTA ने सर्वर लोड पर दिया बड़ा अपडेट

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले 1 लाख से अधिक उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. NTA ने सर्वर पर बढ़ते लोड की पुष्टि की है. 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 15, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:22 AM IST
NEET Re-Exam 2026: 1 लाख छात्रों ने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड, NTA ने सर्वर लोड पर दिया बड़ा अपडेट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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