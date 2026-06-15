देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार अब तक 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. 21 जून को होने वाली इस परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह के साथ-साथ चिंता भी देखी जा रही है. बड़ी संख्या में छात्र वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सर्वर पर दबाव बढ़ गया है. हालांकि NTA ने भरोसा दिलाया है कि सभी उम्मीदवारों को समय पर एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं.
NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1 लाख उम्मीदवार पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि लॉगिन के बाद बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करने की सुविधा छात्रों के हित में शुरू की गई है. बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक साथ वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सर्वर पर अतिरिक्त लोड देखने को मिल रहा है. इसके बावजूद तकनीकी टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े.
NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से परीक्षा को लेकर चिंता न करने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरी तरह व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी. साथ ही NTA ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए 15 मिनट अतिरिक्त समय देने का फैसला भी किया है. यह निर्णय छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
पुनर्परीक्षा की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह सक्रिय है. कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने NTA के महानिदेशक के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
NEET UG 2026 की मूल परीक्षा के बाद पेपर लीक और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप सामने आए थे. इन आरोपों के बाद परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया और कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किए. मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है. जांच एजेंसी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. इसी पृष्ठभूमि में परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया था.
विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करनी चाहिए. यदि नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र या अन्य किसी विवरण में त्रुटि दिखाई दे तो तुरंत NTA हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए. परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए छात्रों को तकनीकी परेशानियों की बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. NTA का दावा है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.