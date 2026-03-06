Advertisement
Hindi Newsशिक्षा500 सालों का इंतजार खत्म! ऑक्सफोर्ड से स्वदेश लौटी भारत की अनमोल विरासत, तमिलनाडु में होगी स्थापित

500 सालों का इंतजार खत्म! ऑक्सफोर्ड से स्वदेश लौटी भारत की अनमोल विरासत, तमिलनाडु में होगी स्थापित

Thirumangai Alvar Bronze Statue: भारत की सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन मूर्तियां सिर्फ कला का नमूना नहीं बल्कि आस्था और इतिहास की पहचान भी हैं. पहले के समय में कई ऐसी अनमोल विरासत हैं चोरी होकर विदेशों के म्यूजियम या निजी कलेक्शन में पहुंच चुकीं हैं पर जब इनमें से कुछ धरोहर फिर से अपने भारत लौटती हैं तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है. 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:13 AM IST
500 सालों का इंतजार खत्म! ऑक्सफोर्ड से स्वदेश लौटी भारत की अनमोल विरासत, तमिलनाडु में होगी स्थापित

पुराने जमाने में भारत से बहुत सी ऐसी चीजें चोरी हुई हैं जिन्हें विदेश ले जा कर म्यूजियम में रखा गया है. इनमें से ही एक है तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हुई 16वीं शताब्दी की दक्षिण भारतीय हिंदू संत तिरुमंगई आलवार  की कांस्य प्रतिमा. अब इस मूर्ति को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन म्यूजियम ने भारत को लौटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है. कई सालों पहले ये अनमोल प्रतिमा तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हो गई थी और फिर विदेश पहुंच गई. साल 1967 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन म्यूजियम ने इस प्रतिमा को सोथबीज से खरीदा था. तिरुमंगई आलवार की ये मूर्ति डॉ जे आर बेलमोंट के निजी कलेक्शन का हिस्सा थी.

सुंदरराज पेरुमल मंदिर 
साल 2019 में फ्रांसीसी रिसर्चर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन म्यूजियम को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 1957 में ली गई एक पुरानी तस्वीर में तिरुमंगई आलवार की प्रतिमा तमिलनाडु के सुंदरराज पेरुमल मंदिर में मौजूद थी. इस जानकारी के सामने आने के बाद जांच हुई और जांच में सामने आया कि ये कांस्य की प्रतिमा वास्तव में उसी मंदिर की है और इसे अवैध तरीके से वहां से हटाया गया था.

500 सालों का इंतजार खत्म
जांच के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की परिषद ने मार्च 2024 में इस प्रतिमा को भारत वापस करने के दावे का समर्थन किया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और चारिटी कमिशन की मंजूरी मिलने के बाद प्रतिमा को भारत को सौंप दिया गया. हालांकि भारत की अनमोल विरासत को वापस लाने की लड़ाई लगभग 4 साल लंबी चली. 

उम्मीद की किरण
57.5 सेंटीमीटर ऊंची इस कांस्य प्रतिमा को उनके मूल स्थान यानी तमिलनाडु के सुंदरराज पेरुमल मंदिर में स्थापित करने के बात सामने आ रही है. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग इंडिया हाउस में एक औपचारिक समारोह के दौरान इस प्रतिमा को भारत को सौंपा गया. तिरुमंगई आलवार की मूर्ति की घर वापसी होना सांस्कृतिक विरासत को उसके असली स्थान पर लौटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इससे यह उम्मीद भी बढ़ी है कि दुनिया भर में मौजूद भारत की कई और अनमोल चीजें भी एक दिन अपने देश वापस लौट सकेंगी.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

Thirumangai Alvar Bronze Statueoxford ashmolean museum

