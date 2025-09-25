Oxford English Dictionary: ‘bobolee’ से लेकर ‘pholourie’ तक, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े गए 12 नए शब्द, जानें अर्थ

Oxford English Dictionary: सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नए शब्दों ने अपनी जगह बना ली है. इसमें 12 नए शब्दों को जोड़ा गया है. आइए जानते हैं कि वो नए शब्द कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है?
Oxford English Dictionary New Words Added: अगर आपको भी नए-नए शब्द जानना और पढ़ना पसंद है तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी (OED) ने 12 नए शब्दों को शामिल किया है. हाल ही में कैरेबियन क्षेत्र के 12 नए शब्द ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं. ये शब्द सिर्फ भाषा का विस्तार नहीं कर रहे हैं बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव और संस्कृति के अलावा पहचान को मान्यता देने के तरीके को भी बदल रही है. ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी में 12 ऐसे नए शब्द शामिल किए गए हैं जो रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बनेंगे. आइए जानते ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कैरेबियन के कौन से 12 नए शब्द जोड़े गए हैं और उनका अर्थ क्या है?
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में नया सबसे लंबा शब्द कौन सा जोड़ा गया?
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े गए 12 कैरेबियन शब्दों में सबसे लंबा शब्द- ‘Carry-go-bring-come’ है. इस शब्द का अर्थ है- गॉसिप करना या किसी की चुगली करने वाला व्यक्ति. इस शब्द को सबसे पहले 1825 में इस्तेमाल किया गया था. इसे ‘bring-back-carry-come’ और ‘bring-come-and-carry-go’ के रूप में भी जाना जाता है.
‘C’ Letter का नया शब्द
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सी लेटर की शुरुआत वाला नया शब्द Cou-cou है जो खाने से जुड़ा नया शब्द है. इस शब्द का मतलब है- भिंडी, मकई का आटा और मक्खन से बनी पारंपरिक डिश. इसे cou-cou stick के रूप में भी जाना जाता है.
Bulla
खाने से जुड़ा एक और शब्द जो नया जोड़ा गया है वो- Bulla है. इस शब्द का अर्थ एक ऐसा जमैका पारंपरिक केक जिसे बनाने के लिए मैदा, गुड़, ब्राउन शुगर और अदरक के अलावा नटमेग जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है.
Pholourie
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में फोलौरी (Pholourie) शब्द को जोड़ा गया है. इस शब्द का अर्थ है- मटर और बेसन से बनी छोटी तली हुई गेंदें जो चटनी के साथ खाई जाती है. फोलौरी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1936 में एक त्रिनिदादियन कैलिप्सो गाने में हुआ था.
Saltfish
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़ा गया साल्टफिश (Saltfish) शब्द सबसे पुराना नया शब्द है. इसका इतिहास 1558 तक जाता है. साल्टफिश का अर्थ है- नमक में सुरक्षित और सुखाई हुई मछली.
Buss up shut
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में खाने से जुड़ा एक शब्द Buss up shut है जो त्रिनिदाद और टोबैगो की एक खास डिश है. ये रोटी या पराठे की तरह होती है. इस डिश का नाम ‘बस्ट-अप शर्ट’ यानी फटी हुई शर्ट से लिया गया है, क्योंकि इसके टुकड़े का बिखरा रूप किसी कपड़े की चिंदियों की तरह लगता है.
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े गए अन्य नए शब्द कौन से हैं?
