Padma Awards 2026: कौन हैं अंके गौड़ा? जिन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बनाई खास पहचान, पद्म श्री से होंगे सम्मानित

Who is Anke Gowda: भारत सरकार ने साल 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, 25 जनवरी, 2026 को इसकी घोषणा की गई है, जिसमें 45 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान देने की लिस्ट को जारी किया गया है. इन सभी लोगों को राष्ट्रपति 'द्रौपदी मुर्मू' द्वारा राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. भारत सरकार की ओर से ये सामान देश के कोने-कोने से चुने गए उन गुमनाम हीरो को दिया जाएगा, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं.

गुमनाम नायक

इस साल के पद्म पुरस्कार ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं, जो आम तौर पर सुर्खियों में नहीं रहते हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं. ये गुमनाम नायक भारत के अलग-अलग कोनों से चुने गए हैं, जिनमें पिछड़े और दलित समुदायों, आदिम जनजातियों और दूरदराज के मुश्किल इलाकों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं. इन लोगों ने अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद और समाज का उत्थान करने में लगा दिया. उन्होंने दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों के लिए काम किया है. ये लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, साफ-सफाई और पर्यावरण जैसी जरूरी चीजों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं.

साहित्य और शिक्षा

साल 2026 की पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में एक नाम 'अंके गौड़ा' (Anke Gowda) का भी हैं, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल योगदान देने के लिए इस साल पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि अंके गोड़ा कौन हैं और उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिए हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं अंके गौड़ा?

75 साल के अंके गौड़ा मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो कि एक निस्वार्थ पुस्तक प्रेमी हैं. अंके गौड़ा ने अपना पूरा जीवन और कमाई 20 लाख से अधिक पुस्तकों का एक विशाल और मुफ्त लाइब्रेरी को बनाने में समर्पित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने 'पुस्तका माने' (Book House) रखा है. यह मुफ्त लाइब्रेरी कर्नाटक राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर 'मैसूर' के पास के एक गांव 'हरलाहल्ली' में स्थित है, जो सभी वर्ग और क्लास के लोगों के लिए पूर्ण रूप से फ्री है.

ये भी पढ़ें: Success Story: पापा से IAS बनने का किया वादा, हाई पैकेज वाली जॉब छोड़ 2 बार क्रैक की UPSC, AIR-69

लाइब्रेरी के लिए बेच दिए घर

अंके गौड़ा के त्याग, समर्पण और 50 सालों से ज्यादा की मेहनत का फल 'पुस्तका माने' में 20 लाख से अधिक किताबों के साथ 5,000 से अधिक डिक्शनरी और पुरानी पांडुलिपियां (Manuscripts) मौजूद हैं. अंके गौड़ा ने इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी, यहा तर की अपने घर तक को बेच दिया.

पहले थे बस कंडक्टर

अंके गौड़ा पहले एक चीनी मिल में काम करते थे, इसके साथ जब उन्हें समय मिलता था, वो बस कंडक्टर के तौर पर भी काम कर लेते थे. शुरू से ही उन्हें किताबों से काफी लगाव था. इसलिए वो कम सैलरी में भी बचत करके किताबें इकट्ठा किया करते थे. अंके गौड़ा का मानना है कि ज्ञान हर किसी के लिए सुलभ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई भी प्रवेश या सदस्यता शुल्क नहीं रखा है.

ये भी पढ़ें: Success Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर