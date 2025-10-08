पढ़ाई के साथ कमाई का मौका! इस प्लेटफॉर्म पर हैं हजारों पेड इंटर्नशिप ऑफर, ऐसे करें आवेदन

Paid Internship in MSEM: हर स्टूडेंट चाहता है कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के साथ ही उसकी नौकरी लग जाए और कमाई शुरू हो जाए. कुछ तो पढ़ाई के साथ ही छोटे-मोटे काम को करना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूर नहीं है. देश की सरकार और कई गैर सरकारी संस्थान पेड इंटर्नशिप का मौका दे रही है, जिसके जरिए आप पढ़ाई के साथ-साथ काम करके कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं भारत सरकार के एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें पेड इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं.

बता दें, भारत सरकार के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय (MSME) के स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इंटर्नशिप का अच्छा मौका है. इस प्लेटफॉर्म पर आपको पेड व अनपेड इंटर्नशिप के कई ऑप्शन मिल जाएंगे. आप अपने स्किल्स के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर घर बैठे पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंटर्नशिप का फाएदा उठा सकते हैं.

300 नौकर, घुड़सवारों की फौज बस नहीं पालकी में बैठकर आया छात्र, शाही ठाठ-बाट वाले स्कूल की रईसी देख लीजिए

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें अप्लाई?

इस इंटर्नशिप के आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.skillindiadigital.gov.in/internship पर विजिट करना होगा. इस वेबसाइट पर आपको 10वीं से लेकर PhD तक के लेवल के लिए पेड इंर्टनशिप और अनपेड ऑफर उपलब्ध हैं. कोई भी उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पेड इंटर्नशिप या अनपेड इंटर्नशिप का ऑफर प्राप्त कर सकता है.

BFUHS Result 2025 Out: यूजी और पीजी कोर्स के रिजल्ट आउट, bfuhs.ac.in पर ऐसे करें चेक

छात्रों को मिले लाखों ऑफर

ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ये इंटर्नशिप एक से तीन महीने तक के लिए उपलब्ध हैं. इस साइट के साथ देश-विदेश की कई कंपनियां जुड़ी हुई हैं. अब तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को लाखों ऑफर दिए जा चुके हैं. ऐसे में आप इस इंटर्नशिप से अपने करियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं.