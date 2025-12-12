1947 के बाद पहली बार… पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में गूंजने वाले हैं संस्कृत के श्लोक, जानिए क्यों बढ़ा सबका ध्यान

Pakistan Sanskrit News: LUMS के गुरमानी सेंटर में संस्कृत को पढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है. कई विद्वानों का कहना है कि यह कदम भारत-पाकिस्तान की सांस्कृतिक इतिहास को जोड़ने वाला साबित हो सकता है. बता दें आने वाले समय में पाकिस्तान में ही पढ़े-लिखे संस्कृत जानकार और गीता-महाभारत के विशेषज्ञ देखने को मिलने वाले हैं. इस पहल से छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स और दक्षिण एशियाई इतिहास को समझने वालों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

लाहौर यूनिवर्सिटी में खास तैयारी

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अक्सर तनाव की खबरें रहती हैं. हालांकि इसी बीच पाकिस्तान की ओर से एक बेहद अच्छी पहल सामने आई है. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) ने अपने कैंपस में संस्कृत भाषा की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है. गुरमानी सेंटर के डायरेक्टर डॉ. अली उस्मान कासमी का कहना है कि यह कदम नए अवसरों को खोलेगा और आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तान में जन्मे विद्वान संस्कृत, गीता और महाभारत की गंभीर रिसर्च करते हुए दिखाई देने वाले हैं.

1947 के बाद पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई गई संस्कृत

संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है. 1947 के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में इसे औपचारिक रूप से कभी शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाया गया था. अब कई दशकों बाद LUMS में इसकी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है. बता दें कि इसे दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को फिर से जोड़ने का संकेत माना जा रहा है.

LUMS में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की वजह

संस्कृत भाषा के शोधकर्ता डॉ. शाहिद रशीद इस पहल से बेहद खुश हैं. उन्होंने अपने लेवल पर सालों तक इस भाषा का अध्ययन किया है. उनके मुताबिक LUMS में संस्कृत की शुरुआत छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि यह उस भाषा को फिर से सामने ला रही है जिसने सदियों तक पूरे क्षेत्र की साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सोच को एक आकार या नजरीया दिया है.

छात्रों और स्कॉलर्स में बढ़ती दिलचस्पी

गुरमानी सेंटर के अनुसार संस्कृत कोर्स के लिए छात्रों और शोधकर्ताओं की ओर से इसमें काफी रुचि दिखाई जा रही है. दक्षिण एशियाई इतिहास, धर्म, संस्कृति और विचारों को समझने के लिए युवा फिर से प्राचीन भाषाओं की ओर लौट रहे हैं. सेंटर आने वाले समय में इस दिशा में और पहल करने की योजना बना रहा है, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस भाषा से जोड़ा जा सके.

