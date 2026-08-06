/शाही महल से आजादी के मंच तक... लाल किले के 400 साल के इतिहास में छिपी है भारत की पूरी कहानी

हर वर्ष 15 अगस्त की सुबह जब दिल्ली के आसमान में तिरंगा लहराता है, तो पूरे देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं. वर्ष 2026 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से देश को संबोधित करेंगे. यह परंपरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक है. लाल किला ऐसा स्मारक है जिसने मुगल शासन, औपनिवेशिक गुलामी और स्वतंत्र भारत तीनों युगों को करीब से देखा है. इसलिए यह केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है.
लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1638 में शुरू कराया था. उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया और नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई. इस भव्य किले का डिजाइन ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया. लगभग दस वर्षों के निर्माण कार्य के बाद 1648 में लाल किला तैयार हुआ. लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले की दीवारें करीब 2.4 किलोमीटर लंबी हैं, जिनके भीतर महल, बाग, बाजार और शाही दरबार बनाए गए थे.
लाल किले के भीतर स्थित दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास केवल वास्तुकला के नमूने नहीं थे, बल्कि यहीं से पूरे मुगल साम्राज्य का प्रशासन और कूटनीति संचालित होती थी. दीवान-ए-आम में आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी, जबकि दीवान-ए-खास में विदेशी प्रतिनिधियों और राजाओं से महत्वपूर्ण बैठकें होती थीं. शाहजहां के शासनकाल में लाल किला राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और शाही वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था.
इतिहास ने लाल किले को कई कठिन दौर भी दिखाए. वर्ष 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर लाल किले को लूट लिया. प्रसिद्ध मयूर सिंहासन सहित कई अमूल्य खजाने अपने साथ ले गया. इसके बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया और लाल किले की राजनीतिक शक्ति भी घटती चली गई. यह दौर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन का गवाह बना.
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल किला विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र बन गया. अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया. इसके बाद लाल किले के कई हिस्सों को ब्रिटिश सेना की बैरकों में बदल दिया गया. जो किला कभी शाही सत्ता का प्रतीक था, वह औपनिवेशिक शासन की सैन्य छावनी बन गया.
1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की, लेकिन प्रशासनिक केंद्र नई दिल्ली में विकसित किया गया. लाल किला धीरे-धीरे इतिहास के हाशिये पर चला गया. हालांकि, 1945-46 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज (INA) के अधिकारियों पर यहीं मुकदमा चलाया गया. इन मुकदमों ने पूरे देश में आजादी की नई लहर पैदा की और लाल किला फिर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया.
भारत की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे. उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को पहला स्वतंत्रता दिवस संबोधन दिया. तभी से हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. यह परंपरा आज भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है. 2026 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे, तब यह ऐतिहासिक धरोहर एक बार फिर भारत की 400 वर्षों की यात्रा शाही वैभव, औपनिवेशिक संघर्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र की कहानी दुनिया के सामने दोहराएगी.