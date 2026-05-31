मदुरै से रोम तक पहुंची थी पांड्य शक्ति; कैसे 500 हाथियों वाली सेना ने बना दिया था इस दक्षिण भारतीय राज्य को विश्वशक्ति?

दक्षिण भारत का इतिहास मुख्य रूप से पांड्य, चोल और चेर राजवंशों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनमें पांड्य वंश सबसे प्राचीन और शक्तिशाली माना जाता है. इसका राज्य तमिल क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ था, जिसमें मदुरा, तिन्नेवली और रामनाथ जैसे क्षेत्र शामिल थे. इसकी उत्तरी सीमा वल्लरु नदी तक मानी जाती थी. राजधानी मदुरा थी, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था. पांड्य वंश की पहचान उसकी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापारिक नेटवर्क और सैन्य शक्ति के कारण बनी, जिसने इसे दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया.

पांड्य नाम कैसे पड़ा और क्या विदेशों तक पहचान थी?

‘पांड्य’ नाम की उत्पत्ति ‘पांडु’ शब्द से मानी जाती है, जिससे इसे महाभारत और पांडवों से जोड़ा जाता है. यूनानी इतिहासकारों के अनुसार यहां कभी स्त्रियों का शासन भी रहा है और इसे देवी पंडाइया से जोड़ा गया. इस राज्य के पास विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे. अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है. रोम और यूनान तक पांड्य व्यापार फैला हुआ था, जहां से मोती, रत्न और कपड़ों का निर्यात होता था. यह राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता था.

संगम काल में युद्ध कैसे होते थे?

संगम साहित्य में पांड्य वंश के कई शक्तिशाली शासकों का उल्लेख मिलता है जैसे नेडियोन और नेड्ड जेलियन्. इन शासकों ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति मजबूत की और कई युद्धों में विजय प्राप्त की. पांड्य सेना की सबसे बड़ी ताकत उनके हाथी और तेज घुड़सवार सैनिक थे. युद्ध रणनीति तेज आक्रमण और क्षेत्रीय नियंत्रण पर आधारित थी. लगभग 210 ई. में पांड्य शासकों ने चेर राजाओं को भी युद्ध में हराया. इस समय पांड्य राज्य दक्षिण भारत की प्रमुख सैन्य शक्ति बन चुका था.

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पांड्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ?

छठी शताब्दी में कलभ्रों ने पांड्य राज्य पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसे कड्डंगोन् और मारवर्मन् अरनिशूलामणि ने पुनः स्थापित किया. इसके बाद कई शासकों ने इसे मजबूत किया और साम्राज्य का विस्तार पल्लवों और चेरों तक हुआ. इस काल में मंदिर निर्माण और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला. पांड्य साम्राज्य कावेरी नदी से लेकर त्रावणकोर तक फैल गया था. यह समय पांड्य वंश का स्वर्ण युग माना जाता है, जब यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था.

पांड्य वंश का पतन कैसे हुआ?

10वीं शताब्दी में पांड्य राज्य चोल साम्राज्य के अधीन आ गया और लगभग तीन शताब्दियों तक इसकी स्वतंत्रता कमजोर रही. हालांकि पांड्य शासकों ने लगातार विद्रोह जारी रखा. बाद में जटावर्मन् सुंदर पांड्य ने साम्राज्य को फिर से मजबूत किया और इसे लंका तक फैलाया. लेकिन 14वीं शताब्दी में मलिक काफूर के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण के बाद पांड्य शक्ति कमजोर हो गई. धीरे-धीरे विजयनगर साम्राज्य के प्रभाव में आकर यह वंश समाप्त हो गया, लेकिन इसका इतिहास आज भी गौरव का प्रतीक माना जाता है.