शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला; स्कूल फीस भरना हुआ आसान! अब चलेगा UPI का कमाल

UPI: उन माता-पिता के लिए ये अच्छी खबर है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं. दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पारदर्शिता में सुधार और पैरेंट्स को सुविधा मिल सके. इसके लिए स्कूल में यूपीआई से फीस पेमेंट करने की शुरुआत की है. इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है.

पैरेंट्स और छात्रों को फाएदा

ये पहल खासतौर पर स्कूलों को सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल तरीकों से प्रवेश और परीक्षा फीस जमा करने के लिए शुरू किया जा रहा है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि, शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्कूल फीस के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे पैरेंट्स और स्कूली छात्रों, दोनों के लिए एक सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित हो सके.

इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में प्रवेश और परीक्षा फीस के लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट जैसे डिजिटल भुगतान ऑप्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, is shifting towards digital payment systems for school fees, ensuring a seamless, secure and convenient experience for parents and school students alike. All States and Union Territories are being encouraged to… pic.twitter.com/g5zdAcR8Dq — Ministry of Education (EduMinOfIndia) October 11, 2025

ऐसे में अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है, तो अब अभिभावकों को फीस भरने के लिए हर महीने स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से UPI या नेट बैंकिंग के जरिए फीस जमा कर सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और पेमेंट में भी पारदर्शिता रहेगी.

