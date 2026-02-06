Advertisement
trendingNow13100170
Hindi Newsशिक्षाPariksha Pe Charcha 2026: क्या आप भी जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? पीएम मोदी ने बताई याद रखने की ट्रिक

Pariksha Pe Charcha 2026: क्या आप भी जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? पीएम मोदी ने बताई याद रखने की ट्रिक

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और छात्रों के बीच एग्जाम समेत विभिन्न टॉपिक्स पर जिक्र किया गया. इस दौरान एक छात्र ने पूछा कि वो जो भी याद रखते हैं भूल जाते हैं, ऐसे में क्या करें? आइए जानते हैं पीएम मोदी ने याद रखने के लिए क्या ट्रिक बताई?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

pariksha pe charcha 2026 question with answers
pariksha pe charcha 2026 question with answers

Pariksha Pe Charcha 2026: हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है. परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार इस प्रोग्राम में जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं. इस बार के 9वें एडिशन में पीएम मोदी देश के विभिन्न शहरों के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की. इस बार का मुद्दा पिछले 8वें एडिशन्स से अलग रहा है. एग्जाम के तनाव को दूर करने के उद्देश्य आयोजित किए जाने वाले इस प्रोग्राम में पीएम मोदी से एक छात्र ने सवाल किया कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसे में क्या किया जाए. इसका पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया, आइए जान लेते हैं.

सवाल- पढ़ाई करते हैं, इधर-उधर ध्यान रहता है तब फोकस नहीं कर पाते हैं उस समय पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसे में क्या करें?

जवाब- पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब देते हुए स्टूडेंट्स से प्रश्न पूछा कि जैसे आप यहां आए हो और कोई 25 साल बाद कार्यक्रम के बारे में पूछे तो क्या भूल जाएंगे या याद रहेगा. इस पर सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि वो याद रखेंगे. यादगार बताते हुए कहा कि याद रहेगा. इस पर पीएम मोदी ने याद करने का महामंत्र इनवॉल्मेंट बताया. उन्होंने कार्यक्रम या उनसे बातचीत को खास नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को इनवॉल्मेंट की खासियत बताई.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि जिसमें ज्यादा इनवॉल्मेंट होती है. इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें अपनी इनवॉल्मेंट रखें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर चीज आसानी से याद रहेगी. किसी भी चीज पर फोकस बनाए रखने के लिए आपकी इनवॉल्मेंट और इंटरेस्ट दोनों ही बहुत जरूरी होता है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2026 में 9वें एडिशन का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस दौरान एग्जाम संबंधित कई सवाल स्टूडेंट्स से पीएम मोदी से पूछे हैं. सबसे पहले 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. पिछले सालों से अब तक में इस पूरे कार्यक्रम में काफी बदलाव देखने को मिला है. पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: स्किल्स ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स? PM मोदी ने बताया लाइफ और प्रोफेशनल Skills का महत्व

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा