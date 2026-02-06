Pariksha Pe Charcha 2026: क्या आप भी जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? पीएम मोदी ने बताई याद रखने की ट्रिक

Pariksha Pe Charcha 2026: हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावकों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है. परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार इस प्रोग्राम में जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं. इस बार के 9वें एडिशन में पीएम मोदी देश के विभिन्न शहरों के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की. इस बार का मुद्दा पिछले 8वें एडिशन्स से अलग रहा है. एग्जाम के तनाव को दूर करने के उद्देश्य आयोजित किए जाने वाले इस प्रोग्राम में पीएम मोदी से एक छात्र ने सवाल किया कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसे में क्या किया जाए. इसका पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया, आइए जान लेते हैं.

सवाल- पढ़ाई करते हैं, इधर-उधर ध्यान रहता है तब फोकस नहीं कर पाते हैं उस समय पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसे में क्या करें?

जवाब- पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब देते हुए स्टूडेंट्स से प्रश्न पूछा कि जैसे आप यहां आए हो और कोई 25 साल बाद कार्यक्रम के बारे में पूछे तो क्या भूल जाएंगे या याद रहेगा. इस पर सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि वो याद रखेंगे. यादगार बताते हुए कहा कि याद रहेगा. इस पर पीएम मोदी ने याद करने का महामंत्र इनवॉल्मेंट बताया. उन्होंने कार्यक्रम या उनसे बातचीत को खास नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को इनवॉल्मेंट की खासियत बताई.

उन्होंने कहा कि जिसमें ज्यादा इनवॉल्मेंट होती है. इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें अपनी इनवॉल्मेंट रखें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर चीज आसानी से याद रहेगी. किसी भी चीज पर फोकस बनाए रखने के लिए आपकी इनवॉल्मेंट और इंटरेस्ट दोनों ही बहुत जरूरी होता है.

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with students during the 9th edition of 'Pariksha pe Charcha'. He says, "... Education should not feel like a burden. It needs our total involvement. Education in bits and pieces does not ensure success... Instead of focusing on marks,… pic.twitter.com/IKV33nd54b — ANI (@ANI) February 6, 2026

आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2026 में 9वें एडिशन का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस दौरान एग्जाम संबंधित कई सवाल स्टूडेंट्स से पीएम मोदी से पूछे हैं. सबसे पहले 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. पिछले सालों से अब तक में इस पूरे कार्यक्रम में काफी बदलाव देखने को मिला है. पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं.

