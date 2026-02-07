Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2: नए शहर में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा; किस दिन, कितने बजे और कैसे लाइव देख सकेंगे दूसरा एपिसोड

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाPariksha Pe Charcha 2026 Episode 2: नए शहर में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा; किस दिन, कितने बजे और कैसे लाइव देख सकेंगे दूसरा एपिसोड

Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2 Date and Time: देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को सुबह 10 बजे स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा की. इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड भी जल्द प्रसारित होने वाला है, आइए जानते हैं कि कब, कहां और कैसे परीक्षा पे चर्चा 2026 एपिसोड-2 लाइव देख सकते हैं?

Feb 07, 2026, 12:06 PM IST
Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2 When Where and How to Watch
Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2 When Where and How to Watch: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें एडिशन को 6 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था. इस पहले एपिसोड के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टूडेंट्स से काफी बातचीत की और अलग-अलग तरह के सवाल पूछे. परीक्षा संबंधित सवाल पूछने और जवाब बताने वाले इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड भी जल्द आ रहा है. एक नए रूप, नई जगहों और नए सफर के साथ पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देख सकेंगे. कब और कितने बजे परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा एपिसोड प्रसारित होगा? परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 2 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकेंगे, आइए पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2026 एपिसोड-2 के बारे में जानते हैं.

परीक्षा पे चर्चा 2026 एपिसोड-1 में क्या खास रहा?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड से पहले 6 फरवरी को आयोजित किए गए 9वें एडिशन की बात करते हैं. इस दौरान विभिन्न जगहों के स्टूडेंट्स से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी. सुबह 10 बजे प्रोग्राम को प्रसारित कर दिया गया था. विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम का लाइव चल रहा था. परीक्षा पे चर्चा 2026 9वें एडिशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने छात्रों द्वारा पूछे गए कई सवाल और उसके जवाब दिए. इस दौरान एग्जाम पैटर्न को लेकर बातचीत की गई. ज्यादा मार्क, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, पढ़ने की स्पीड, पढ़ाई में संतुलन, टाइम मैनेजमेंट से लेकर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स की जिंदगी में क्या अहम भूमिका हो सकती है, इसके बारे में भी बताया.

परीक्षा पे चर्चा 2026 एपिसोड 2 की तारीख और समय?

इस बार परीक्षा पे चर्चा 2026 एक नए प्रारूप, नए स्थानों और एक नए सफर के साथ आ रहा है. इसका अगला एपिसोड यानी परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 2 को 9 फरवरी 2026 को देख सकते हैं. ऑल इंडिया रेडियो समाचार के अनुसार 9 फरवरी को सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड प्रसारित किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न जगहों के छात्रों से पीएम मोदी बातचीत करते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: स्किल्स ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स? PM मोदी ने बताया लाइफ और प्रोफेशनल Skills का महत्व

Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2 Live Streaming: कहां और कैसे देखें लाइव?

परीक्षा पे चर्चा 2026 Episode 2 लाइव देखने के लिए पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. इसके अलावा इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग दूरदर्शन के चैनल्स- डीडी न्यूज, डीडी नेशनल और डीडी इंडिया पर प्रसारित होगी. पीपीसी 2026 एपिसोड 2 को Mygov के माध्यम से भी देख सकते हैं. इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर इस पूरे कार्यक्रम को सुन सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि इस साल परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए 4.50 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया है.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: क्या आप भी जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? पीएम मोदी ने बताई याद रखने की ट्रिक

