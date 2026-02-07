Advertisement
Pariksha Pe Charcha 2026: पहली बार में अच्छे अंक फिर दूसरे टर्म्स में नंबर कम; बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करें? पीएम मोदी ने दिया जवाब

Pariksha Pe Charcha 2026: पहली बार में अच्छे अंक फिर दूसरे टर्म्स में नंबर कम; बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करें? पीएम मोदी ने दिया जवाब

Pariksha Pe Charcha 2026 Question with Answers: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स से बातचीत की. एग्जाम से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल-जवाब का दौर चला. बोर्ड परीक्षा में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और पढ़ाई के दौरान कैसे फोकस बना रह सकता है, इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने दिया है, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:01 AM IST
Pariksha Pe Charcha 2026 Question with Answers
Pariksha Pe Charcha 2026 Question with Answers

Pariksha Pe Charcha 2026 Question with Answers in Hindi: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स से बातचीत की और इस दौरान एग्जाम से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत की गई. एग्जाम स्ट्रेस से निपटने से लेकर अन्य तरह के खास टॉपिक पर चर्चा की गई.परीक्षा की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एग्जाम पैटर्न से लेकर एग्जाम की तैयारी के दौरान फोकस बनाने तक को लेकर बातचीत की गई. पढ़ाई में कैसे संतुलन बनाकर रखें और किस तरह से फोकस बना रहता है, ऐसे सवालों के जवाब पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिए. एक छात्रा ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित सवाल किया कि वो बोर्ड परीक्षा के समय में सब्जेक्ट पर फोकस करने की बजाए प्री-बोर्ड में बेहतर परफॉर्म करने में लग जाते हैं, ऐसे में कैसे पढ़ाई में संतुलन बनाया जा सकता है. आइए परीक्षा पे चर्चा में पूछे गए सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल- जिस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है उस पर फोकस न करके, प्री-बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करें उसका भी प्रेशर होता है लेकिन फोकस किसी पर भी नहीं हो पाता है, पहले टर्म में अच्छे अंक आते हैं लेकिन दूसरे में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं?

जवाब- पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये सबके लिए चिंता का विषय है. पहले क्वार्टर में, कुछ विषयों में अच्छा करते हैं. दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं मैं, ये करूं या वो. हमारे लिए शिक्षा मजबूरी नहीं होनी चाहिए, एक बोझ नहीं होना चाहिए. हमारा टोटल इनवॉल्मेंट होना चाहिए. ऐसा न होने पर आधी-अधूरी शिक्षा रहती है जो जीवन में सफल नहीं बनने देती है.

‘मार्क्स एक बीमारी है’

मार्क्स को बीमारी बताते हुए पीएम मोदी बोले- ये जो बीमारी आ गई है मार्क्स, मार्क्स... जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, उनके किसी को नाम याद हैं? बहुत मुश्किल से याद होगा ये. कितना भी कोई नंबर्स के कारण फेमस हो लेकिन कुछ समय तक ही ये याद रहता है और फिर सब भूल जाते हैं. ऐसे में हम अपने मन को नंबर्स से जोड़ते हैं.

पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि अपने आपको नंबर, मार्क्स... इन सबसे जोड़ने की बजाए खुद को कस्ते रहना चाहिए, कसौटी करते रहना चाहिए. क्लास रूम या एग्जामिनेशन रूम में नहीं बल्कि खुद को कस्ते रहना चाहिए. अपने आप पर काम कीजिए. किसी भी चीज को समझने या याद करने के लिए उस टॉपिक में पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर आएं. इसके बाद हर कठिन टास्क भी आसान लग सकता है.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: क्या आप भी जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? पीएम मोदी ने बताई याद रखने की ट्रिक

