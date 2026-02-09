Advertisement
trendingNow13103081
Hindi Newsशिक्षाPariksha Pe Charcha 2026: 99 आए मगर 1 क्यों नहीं आया? खुद से कॉम्पिटिशन करते रहें... ‘परीक्षा पर चर्चा’ में बोले पीएम मोदी

Pariksha Pe Charcha 2026: 99 आए मगर 1 क्यों नहीं आया? खुद से कॉम्पिटिशन करते रहें... ‘परीक्षा पर चर्चा’ में बोले पीएम मोदी

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू हो गया देश के विभिन्न शहरों में जाकर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से बातचीत की है. परीक्षा पे चर्चा में क्या कुछ नया सुनने को मिल रहा है और स्टूडेंट्स के किन सवालों का जवाब पीएम मोदी देंगे, आइए परीक्षा पे चर्चा लाइव (PPC 2026 Live) अपडेट्स से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PPC 2026 Pariksha Pe Charcha Episode 2 LIVE
PPC 2026 Pariksha Pe Charcha Episode 2 LIVE
LIVE Blog

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था. इस बार का कार्यक्रम पिछले 8 एडिशन से एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों में जाकर अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों से बातचीत की है. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2026 को दिखाया गया था. इस दौरान भी अलग-अलग शहर के स्टूडेंट्स रहे और उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की. एग्जाम संबंधित कई सवाल किए जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया. स्टूडेंट्स ने अपना-अपना टैलेंट भी दिखाया. नरेंद्र मोदी पर एक छात्रा ने कविता भी लिखी और जिसे पीएम ने काफी पसंद किया. अलग-अलग स्टूडेंट्स ने उन्हें तोहफे भी दिए थे. परीक्षा पे चर्चा का दूसरा कार्यक्रम कितना खास रहने वाला है और छात्रों से क्या कुछ बातें करेंगे, आइए परीक्षा पे चर्चा लाइव के साथ पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2 Live Streaming: पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे और कहां देखें?

Add Zee News as a Preferred Source
09 February 2026
13:26 PM
13:17 PM
12:37 PM

इस बार का परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम हटकर रहा, नया रूप, नई जगहें रहीं लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था स्टूडेंट्स को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया सीखना. स्टूडेंट्स को भविष्य और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देने के साथ परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम का समापन किया गया. जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने पहले और दूसरे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें एडिशन में दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर जाकर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की. इन दोनों कार्यक्रम के दौरान आखिर में चाय का जिक्र किया. एक बार खुद को चाय वाला कहा तो दूसरी बार चाय बनाने की बात कही. साल 2018 से हर साल परीक्षा की शुरुआत से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आता है जिसमें एग्जाम वॉरियर्स के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को परीक्षा का डर कैसे खत्म करें और तनाव मुक्त कैसे रहें, ऐसे मुद्दों पर पीएम मोदी बातचीत करते हैं. अन्य तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए Zee News के साथ बने रहिए.

12:13 PM

Pariksha Pe Charcha: भारत विविधताओं से भरा है..
सवाल:- रायपुर में परीक्षा पे चर्चा के दौरान एक छात्र ने पीएम से सवाल किया कि स्टूडेंट्स का भा एग्जाम के बाद वेकेशंस में जाने का बेहद मन करता है. क्या आप भारत की ऐसे 5 जगहों के नाम बता सकते हैं जहां छात्र घूमने के लिए जा सके?

जवाब:- पीएम मोदी ने जवाब देते हुए उस छात्र से पहले उसकी तहसील पूछी जवाब में छात्र ने रायपुर बताया. इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आपके तहसील में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घूमने और देखने लायक हैं इनकी लिस्ट तैयार करें. इसके बाद वो जगहें घूम लें, इसके बाद तय करें कि जिले में कौन सी जगहें हैं जहां आप नहीं गए हैं और उसके बाद राज्य की जगहें घूमें. उन्होंने बोला की कहीं भी घूमने के लिए जाएं तो एक स्टूडेंट की तरह जाएं और टूरिज्म का लुत्फ उठाएं. उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत इतनी विविध्याओं से भरा पड़ा है कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए.

 
11:48 AM

Pariksha Pe Charcha: अलग-अलग घरों में खाना खाता था..
सवाल:- आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं तो छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चलें जिससे शरीर को एनर्जी मिल सके और फोकस बना रहे? साथ ही जिससे परीक्षा में सबसे बेहर प्रदर्शन आ पाए.

जवाब:- पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि हकीकत ये है के मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो पहले अलग-अलग परिवारों के साथ भोजन करते थे जिस वजह से उन्हें कई तरह कि डिशेज खाने का मौका मिलता था. उन्होंने छात्रों को बताया के कभी-कभी वो खुद भी खाना पकाते थे. ऐसे में वो अक्सर खिचड़ी बनाते थे. उन्होंने बच्चों से कहा कि तय करो कि पेट भर कर खाना है या मन भर कर. 

ये भी पढ़ें- बच्चे के सवाल पर बोले पीएम- अलग-अलग घरों में खाना खाता था, खिचड़ी का भी किया जिक्र
 

11:20 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: माता-पिता बच्चों की तुलना करने से बचें...

सवाल:- अक्सर माता-पिता दोस्तों के साथ तुलना करते हैं और सबसे ज्यादा दबाव तब पड़ता है जब अपने घर वाले भाई-बहनों से तुलना करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें?

जवाब:- पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि मान लीजिए घर वालों ने कह दिया कि देख तेरे बहन की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है तो इस पर अच्छा व्यक्ति ये कहेगा कि बहन मुझे भी सिखाओ ना कि कैसे अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं लेकिन बुरा व्यक्ति क्या कहेगा, माता-पिता को बहन ज्यादा अच्छी लगती है मेरी मेहनत नहीं देखते हैं. इस पर सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर घर-परिवार में किसी भाई-बहन की अच्छाई की बात की जाए तो उनकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए और माता-पिता को कहना चाहिए कि आपने अच्छी बात बताई ये चीज मेरे में नहीं है. मुझे बताइए कि मैं कैसे करूं. पीएम मोदी ने सलाह देते हुए कहा कि माता-पिता को भी तुलना करने से बचना चाहिए और किसी के सामने परिवार बच्चे की इतनी तारीफ भी न करें कि उसकी आदत खराब हो जाए.

10:50 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: खुद से कॉम्पिटिशन करते रहें...

परीक्षा को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए और परीक्षा को लेकर मन से धीरे-धीरे डर कम हो रहा है. छात्रों का ये जवाब सुन पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा से घर के लोग डराते हैं और इस पर एक छात्रा ने सवाल किया कि अक्सर 10 में से 9 आने पर घर वाले कहते हैं कि 1 अंक क्यों नहीं आया. पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि जीवन में अगर संतोष हो जाता है तो जीवन में प्रगति नहीं होती. मन में जीत रहनी चाहिए लेकिन उसके लिए उन्हें मंत्र में एक बात बताई है कि ‘हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करनी है, हमें लगातार खुद से कॉम्पिटिशन करना चाहिए’ अपने आप से जीतने की कोशिश करें. 99 आए 1 क्यों नहीं, उसका सवाल खुद से करना चाहिए कि किस वजह से नहीं आए. अपने आप से कॉम्पिटिशन करते रहें.

10:40 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी के हेल्थ टिप्स?

पीएम मोदी के डाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है वो कभी भी कहीं भी खा लेते थे और अगर कोई नहीं होता था तो वो खिचड़ी खा लेते थे. खाना पेट भरकर खाना चाहिए. जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। शरीर को आखिरी प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। कुछ भी खाएं लेकिन हिसाब से खाना चाहिए. शरीर को सबसे पहले प्राथमिकता दें और सूर्योदय को देखने के लिए कहा. आसान शब्दों में कहें तो सुबह सूर्योदय से पहले उठने, अच्छा और स्वस्थ खाना खाने की सलाह, सही समय और जरूरत से ज्यादा न खाने की सलाह और दिन में कभी भी एक बार योग या व्यायाम करने की सलाह की है.

10:35 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी ने किया पालतरिया की घटना का जिक्र

पीएम मोदी से जब एक छात्र ने पूछा कि आपको आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव है और आपने वहां बदलाव भी किए हैं, उस पर पालतरिया की घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया ‘उस समय जब मैं वहां काम करता था तब लगता था कि यहां एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए. उसके बाद जब उन्हें मौका मिला और वो जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया.’ उमर गांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था लेकिन आज वहां दो-दो यूनिवर्सिटी है और सांइस स्कूल भी है. इंजीनियर आईटीआई से लेकर अन्य बदलावों की बात की.  

10:25 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो ये करें...

परीक्षा के समय या उससे पहले रिवीजन के दौरान मन अशांत रहता है, ऐसे में क्या करें और कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं. एक छात्रा के इस सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने जवाब दिया कि एक हफ्ते देख लीजिए, सभी को तो आपने देख लिया होगा. आपने जो सुना है और जो पढ़ा है वो बेकार नहीं गया है और जैसे पेपर आए दे दीजिए. अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए किसी सब्जेक्ट पर अच्छा ज्ञान होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि एक अच्छा स्टूडेंट्स कैसे बन सकते हैं? लगातार कॉम्पिटिशन वाला ही एक अच्छा खिलाड़ी बनता है. सुझाव के साथ पढ़ने में थोड़े कम छात्र के साथ दोस्ती करने के लिए कहा और उसे सिखाने की सलाह दी.

10:15 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: कैसे शुरू करें Startup? 

परीक्षा पे चर्चा का पहला सवाल स्टार्टअप के साथ रहा. इस दौरान एक छात्रा छवि जैन ने स्टार्टअप संबंधित सवाल किया. पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वो जब भी किसी नौजवान से मिलते हैं तो उसका पहला सवाल स्टार्टअप होता है. सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए की आप क्या करना चाहते हैं. कोई ड्रोन बनाना चाहते हैं तो घर में बिजली की व्यवस्था बनाना चाहते हैं. सुझाव के तौर पर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा कि आप किसी चार दोस्तों को जानते हों जिनमें कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और कोई फाइनेंस मे एक्सपर्ट हैं और चार लोगों की टोली बना लें और स्टार्टअप शुरू कर लें.

10:01 AM

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा

‘परीक्षा पे चर्चा’ एपिसोड 2 की शुरुआत हो गई है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई स्टूडेंट्स के बीच नजर आ रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी देश के विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं और छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं. सबसे पहले तमिलनाडु के कोयंबटूर में गए. वहां के स्टूडेंट्स की जमकर तारीफ की. इस दौरान 10वीं और 12वीं छात्रों का जिक्र किया गया और कुछ नए सीखने में दिलचस्पी पीएम मोदी ने दिखाई.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026

Trending news

कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
Indian Army news
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह