Advertisement
trendingNow13103270
Hindi Newsशिक्षाPariksha Pe Charcha 2026: बच्चे ने पूछा डाइट पर सवाल, पीएम बोले- अलग-अलग घरों में खाना खाता था, खिचड़ी का भी किया जिक्र

Pariksha Pe Charcha 2026: बच्चे ने पूछा डाइट पर सवाल, पीएम बोले- अलग-अलग घरों में खाना खाता था, खिचड़ी का भी किया जिक्र

PPC 2026 PM Modi Diet Secrets: परीक्षा पे चर्चा के नौवें एडिशन के दौरान छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछने का मौका मिला. इसी कार्यक्रम में गुवाहाटी के एक छात्र ने पीएम मोदी से छात्रों के हेल्दी डाइट को लेकर सवाल किए. प्रधानमंत्री का जवाब सुनकर वहां मौजूद छात्रों को जीवन का सबक मिला. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pariksha Pe Charcha 2026: बच्चे ने पूछा डाइट पर सवाल, पीएम बोले- अलग-अलग घरों में खाना खाता था, खिचड़ी का भी किया जिक्र

परीक्षा पे चर्चा के दौरान गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ कई तरह के सवाल जवाब किए. इसमें स्टूडेंट्स ने पीएम से कई विषयों पर बातचीत की जिसमें से एक सवाल ने कई छात्रों का ध्यान खींच लिया. एक छात्र ने पीएम मोदी से जानना चाहता था कि पढ़ाई और सेहत के बैलेंस के लिए कौन सा डाइट प्लान फायदेमंद होता है. पीएम मोदी ने छात्र को जवाब देते अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा किकि उनका कोई तय डाइट सिस्टम नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब उन्हें अलग अलग घरों में खाना खाना पड़ता था. जिस घर में जो बनता था वही खाना होता था और कई बार उन्हें खुद भी खाना बनाना पड़ता था.

कोई डाइट सिस्टम नहीं
परीक्षा पे चर्चा के दौरान गुवाहाटी में पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत की. छात्रों ने उनसे पढ़ाई, तनाव भविष्य और सेहत से जुड़े कई सवाल पूछे. इन्हीं सवालों में से एक सवाल डाइट को लेकर था जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. छात्र जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसा मैजिकल डाइट है जो पढ़ाई और सेहत को बैलेंस कर सके. इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हकीकत ये है कि उनका कोई डाइट सिस्टम नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें अलग-अलग परिवारों के कई तरह का खाना खाया है. ऐसे में जिस घर में जो भोजन बनता था वही उन्हें खाना पड़ता था. 

खुद बनाते थे खिचड़ी
पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कई बार उन्हें खुद भी खाना बनाना पड़ता था. ऐसे समय में वे अक्सर खिचड़ी बनाते थे क्योंकि यह सादा भी होती है और शरीर के लिए फायदेमंद भी. उन्होंने छात्रों को बताया कि सादा खाना शरीर को संतुलित रखता है और दिमाग को भी शांत करता है. प्रधानमंत्री ने बच्चों से ये भी बताया किसबसे पहले ये  तय करो कि पेट भरकर खाना है या मन भरकर खाना है. उन्होंने इस बात को भी समझाया कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर को सुस्त बना देता है जबकि संतुलित खाना एनर्जी और फोकस बनाए रखता है. पीएम मोदी का ये जवाब छात्रों के लिए एक बड़ा जीवन सबक है. उनका कहना ये भी था कि जो भी मिले उसे पेट भर कर खा लेना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026PM Modi Diet

Trending news

जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
Indian Army news
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट