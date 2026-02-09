Pariksha Pe Charcha 2026: बच्चे ने पूछा डाइट पर सवाल, पीएम बोले- अलग-अलग घरों में खाना खाता था, खिचड़ी का भी किया जिक्र

परीक्षा पे चर्चा के दौरान गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ कई तरह के सवाल जवाब किए. इसमें स्टूडेंट्स ने पीएम से कई विषयों पर बातचीत की जिसमें से एक सवाल ने कई छात्रों का ध्यान खींच लिया. एक छात्र ने पीएम मोदी से जानना चाहता था कि पढ़ाई और सेहत के बैलेंस के लिए कौन सा डाइट प्लान फायदेमंद होता है. पीएम मोदी ने छात्र को जवाब देते अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा किकि उनका कोई तय डाइट सिस्टम नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब उन्हें अलग अलग घरों में खाना खाना पड़ता था. जिस घर में जो बनता था वही खाना होता था और कई बार उन्हें खुद भी खाना बनाना पड़ता था.

कोई डाइट सिस्टम नहीं

परीक्षा पे चर्चा के दौरान गुवाहाटी में पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत की. छात्रों ने उनसे पढ़ाई, तनाव भविष्य और सेहत से जुड़े कई सवाल पूछे. इन्हीं सवालों में से एक सवाल डाइट को लेकर था जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. छात्र जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसा मैजिकल डाइट है जो पढ़ाई और सेहत को बैलेंस कर सके. इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हकीकत ये है कि उनका कोई डाइट सिस्टम नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें अलग-अलग परिवारों के कई तरह का खाना खाया है. ऐसे में जिस घर में जो भोजन बनता था वही उन्हें खाना पड़ता था.

खुद बनाते थे खिचड़ी

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कई बार उन्हें खुद भी खाना बनाना पड़ता था. ऐसे समय में वे अक्सर खिचड़ी बनाते थे क्योंकि यह सादा भी होती है और शरीर के लिए फायदेमंद भी. उन्होंने छात्रों को बताया कि सादा खाना शरीर को संतुलित रखता है और दिमाग को भी शांत करता है. प्रधानमंत्री ने बच्चों से ये भी बताया किसबसे पहले ये तय करो कि पेट भरकर खाना है या मन भरकर खाना है. उन्होंने इस बात को भी समझाया कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर को सुस्त बना देता है जबकि संतुलित खाना एनर्जी और फोकस बनाए रखता है. पीएम मोदी का ये जवाब छात्रों के लिए एक बड़ा जीवन सबक है. उनका कहना ये भी था कि जो भी मिले उसे पेट भर कर खा लेना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए.