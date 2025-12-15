Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा को लेकर जबरदस्त उत्साह, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 35 लाख पार, लिंक 11 जनवरी तक एक्टिव

Advertisement
Pariksha Pe Charcha 2026 Participation Highlights: परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए अब तक 35 लाख से अधिक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक 11 जनवरी, 2026 तक खुला रहेगा.

Dec 15, 2025
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) के 9वें एडिशन को लेकर देशभर के छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स में उत्साह है. भारत सरकार की ओर से परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दिया है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए अब तक 35 लाख से अधिक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. वहीं, जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वे तय लास्ट डेट से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर पूरा कर लें. 

रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 35 लाख पार
ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए अब तक 35,01,662 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनमें 32,10,044 छात्र, 2,55,554 शिक्षक और 36,064 पेरेंट्स शामिल हैं. 

कौन कर सकता है आवेदन? 
परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा शिक्षक और पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में 3.53 करोड़ उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 

ये भी पढ़ें: Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी से जुड़ने का मौका! परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

ऐसे करें आवेदन 
'परीक्षा पे चर्चा' 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वबेसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद अपनी कैटेगरी वाइज संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 
Student (Self Participation) लिंक
Student (Participation through Teacher login) लिंक
Teacher लिंक
Parent लिंक

ये भी पढ़ें: विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए अलर्ट! 2025 में इन देशों ने बदले स्टडी वीजा के नियम

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Pariksha Pe Charcha 2026

