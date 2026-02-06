Pariksha Pe Charcha 2026: आज पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, यहां देखें LIVE Streaming

Pariksha Pe Charcha 2026 Live Streaming: परीक्षा के दिनों की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ अपने प्रमुख कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) के तहत बातचीत करेंगे. इस 9वें एडिशन के दौरान परीक्षा से जुड़े तनाव से निपटने की तरीके के साथ-साथ अन्य खास टॉपिक पर भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे. साल 2018 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य तनाव मुक्त परीक्षाओं और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है. 6 फरवरी, शुक्रवार को सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा. कैसे और कहां से परीक्षा पे चर्चा 2026 का लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं? आइए जानते हैं.

परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत कब से हुई?

साल 2018 से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस वार्षिक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं. परीक्षा की शुरुआत होने से पहले हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. 2026 में आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा 9वें एडिशन का कार्यक्रम है.

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत के लिए देवमोगरा, कोयंबटूर, गुवाहाटी, रायपुर, नई दिल्ली जैसी जगहों पर गए थे. विभिन्न शहरों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और छात्रों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की थी जिसका लाइव स्ट्रीम 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से होना है.

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE Streaming: कहां से देखें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम?

परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं. दूरदर्शन के चैनलों पर पीपीसी प्रोग्राम को 10 बजे प्रसारण किया जाएगा. इसके अलावा डीडी न्यूज, डीडी नेशनल और डीडी इंडिया पर भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव देख सकते हैं. इस प्रोग्राम को ऑनलाइन लाइव देखने के लिए पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और Mygov पर जा सकते हैं. देखने के अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो पर सुन भी सकते हैं. आप चाहें तो Zee News की वेबसाइट के माध्यम से भी परीक्षा पे चर्चा लाइव की पल-पल अपडेट पढ़ सकते हैं.

Pariksha Pe Charcha 2026: कैसे देखें परीक्षा पे चर्चा का LIVE?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स और पीएम मोदी की बातचीत का लाइव ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसके लिए नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. इसके अलावा Mygov नामक यूट्यूब चैनल पर भी इसे लाइव देख सकते हैं. यूट्यूब चैनल का लिंक भी Mygov पर 10 बजे एक्टिव कर दिया जाएगा.

