Pariksha Pe Charcha 2026: किस दिन और कितने बजे 'परीक्षा पे चर्चा' करेंगे PM मोदी? 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे शामिल

Pariksha Pe Charcha 2026 Questions and Answers: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तारीख का ऐलान कर दिया है. ये प्रोग्राम किस दिन और कितने बजे होगा? आइए परीक्षा पे चर्चा से जुड़े सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:27 PM IST
Pariksha Pe Charcha 2026 Related questions and Answers
Pariksha Pe Charcha 2026 Questions and Answers: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नजदीक आते ही छात्रों से लेकर अभिभावकों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं और मन में परीक्षा को लेकर एक अलग घबराहट होने लगती है. ऐसे में स्टूडेंट्स से सीधी बातचीत कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सवालों को दूर कर उन्हें तनाव से दूर रखने की कोशिश करते हैं. हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम चलेगा. इसका नौवां संस्करण फिर से छात्रों के बीच आयोजित किया जाने वाला है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है और लगभग 4.5 करोड़ आवेदन करने वाले हैं. परीक्षा पे चर्चा 2026 (PPC 2026) का उद्देश्य एग्जाम को तनाव की वजह नहीं बल्कि 'उत्सव' बनाना है. परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम कब होगा? कितने बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा? एग्जाम वॉरियर्स के लिए कौन सा कार्यक्रम भारत में शुरू किया जाता है?

परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम कब होगा?

साल 2026 में आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 9वां संस्करण है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार 6 फरवरी 2026 को परीक्षा पे चर्चा 2026 का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा की तैयारी से लेकर अन्य संबंधित मुद्दों पर स्टूटेंड्स से बातचीत करेंगे.

परीक्षा पे चर्चा 2026 का आयोजन कितने बजे होगा?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार परीक्षा पे चर्चा 2026 का आयोजन 6 फरवरी, शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगा. कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स परीक्षा से संबंधित सवाल-जवाब कर सकते हैं. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों को पीएम मोदी से बातचीत करने का मौका मिलेगा.

किस मूवमेंट के तहत कार्यक्रम का आयोजन होता है?

पिछले कुछ सालों से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है. इस बार का प्रोग्राम 9वां एडिशन है. ये कार्यक्रम मुख्य तौर पर एग्जाम वॉरियर्स मूवमेंट के तहत आयोजित किया जाता है. परीक्षा से कुछ दिनों पहले पीएम मोदी स्टूडेंट्स से सीधी बातचीत करते हैं.

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में किस टॉपिक पर होती है बातचीत?

एग्जाम वॉरियर्स मूवमेंट के तहत परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इस दौरान पीएम मोदी परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर बात करते हैं. स्टूडेंट्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के अलावा टाइम मैनेजमेंट और परीक्षा में अच्छे स्कोर जैसे अन्य टॉपिक पर बात करते हैं और छात्रों को उससे संबंधि गाइड भी करते हैं.

इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में क्या खास?

इस बार के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ये खास है कि पीएम मोदी भारत के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों से जुड़ रहे हैं. प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही वो देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों के छात्रों से मुलाकात कर चुके है. इसके अलावा पीएम मोदी से दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में भी कई छात्र मिलने पहुंचे थे.

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कहां देख सकते हैं?

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को घर बैठे भी देख सकते हैं. इसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए दूरदर्शन के चैनल जैसे- DD न्यूज, DD इंडिया या DD नेशनल देख सकते हैं. जबकि, सुनने के लिए ऑल इंडिया रेडियो (MW और FM) पर सुन सकते हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशलियल यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं. Mygov.in पोर्टल पर भी ये प्रोग्राम देखा जा सकता है.

पिछले साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था?

आमतौर प परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है लेकिन पिछले साल ये कार्यक्रम दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित किया गया था.

परीक्षा पे चर्चा में कौन-कौन शामिल हो सकता है?

पीएम मोदी से संवाद करने के लिए इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट्स, , माता-पिता और शिक्षक जुड़ सकते हैं. जबकि, इस प्रोग्राम को विभिन्न तरीके से देखा जा सकता है. ये प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए है जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और उनमें एक पॉजिटिव सोच लाने में मदद करता है. ये पूरा प्रोग्राम सवाल और जवाब पर आधारित है, पीएम मोदी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सवाल के जवाब देते हैं.

