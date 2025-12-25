परीक्षा पे चर्चा का बढ़ा क्रेज, 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन; पिछले सालों में PM मोदी से पूछे गए थे ये सवाल

Pariksha Pe Charcha 2026 Quiz: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ से जुड़ने के लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों ने आवेदन कर दिया है. रजिस्ट्रेशन की बढ़ती संख्या लोगों के बीच पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा का क्रेज दर्शाती नजर आ रही है. उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन संख्या का रिकॉर्ड पिछले साल से ज्यादा हो सकता है. परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में शामिल होने के लिए छात्र, शिक्षक और माता-पिता को 11 जनवरी 2026 तक मौका दिया जा रहा है. इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है.

ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम में पीएम मोदी से अलग-अलग सवाल किए जाते हैं. 8 बार हो चुके इस प्रोग्राम में जो-जो टॉप सवाल पीएम मोदी से स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने पूछे आज हम आपको उन्हीं टॉप सवाल और जवाब के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

सवाल 1:- किसी बच्चे की अनूठी प्रतिभाओं को कैसे पहचाना और पोषित किया जा सकता है?

जवाब:- हर बच्चा अपनी अनूठी प्रतिभाओं के साथ होता है. बच्चों की खूबियों को पहचानना जरूरी है. साथ ही उन्हें अपनी रुचियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए.

सवाल 2:- अपने समय प्रबंधन कौशल को कैसे बेहतर बनाएं?

जवाब:- दिनभर क्या करेंगे इसकी प्लानिंग कर लें. अलग-अलग कार्यों के लिए समय तय करें.

सवाल 3:- नेतृत्व क्या होता है?

जवाब:- नेतृत्व का मतलब दूसरों में आत्मविश्वास जगाने के साथ उन्हें सशक्त बनाना होता है.

सवाल 4:- टेक्नोलॉजी का प्रभावी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

जवाब:- टेक्नोलॉजी से कोई खतरा नहीं है ये एक तरह के लाभ साधनों का जरिया है. इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और अनुत्पादक एक्टिविटी में समय की बर्बाद न करें.

सवाल 5:- बच्चे अकादमिक शिक्षा के अलावा और किस प्रकार विकास कर सकते हैं?

जवाब:- सिर्फ किताबों तक बच्चों को सीमित रखना सही नहीं है. उन्हें बाहरी दुनिया को भी एक्सप्लोर करा चाहिए. अलग-अलग एक्टिविटी भाग लेने देना चाहिए.

सवाल 6:- पढ़ाई के दौरान तनाव और डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?

जवाब:- पढ़ाई के दौरान किस कारण से तनाव या डिप्रेशन हो रहा है पहले इसका पता लगाएं. इसके बाद फैमली मेंबर्स या फ्रेंड्स से अपनी बात शेयर करें. समस्याओं के बारे में बातचीत करने से मानसिक शांति मिल सकती है.

सवाल 7:- परीक्षा में असफलता के डर को कैसे कंट्रोल करें?

जवाब:- परीक्षा से जीवन का अंत नहीं होता है. परीक्षा में असफल होने पर उससे सीख लें और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करें. साथ में मानसिक और भावनात्मक सेहत का ध्यान रखें. याद रहे कि जीवन अनमोल है, न कि सिर्फ एग्जाम रिजल्ट.

