Advertisement
trendingNow13052676
Hindi Newsशिक्षापरीक्षा पे चर्चा का बढ़ा क्रेज, 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन; पिछले सालों में PM मोदी से पूछे गए थे ये सवाल

परीक्षा पे चर्चा का बढ़ा क्रेज, 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन; पिछले सालों में PM मोदी से पूछे गए थे ये सवाल

Pariksha Pe Charcha 2026 Quiz: परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 11 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी रहेगी. 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के नजदीक हैं. पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा का क्रेज काफी देखा जा रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परीक्षा पे चर्चा का बढ़ा क्रेज, 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन; पिछले सालों में PM मोदी से पूछे गए थे ये सवाल

Pariksha Pe Charcha 2026 Quiz: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ से जुड़ने के लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों ने आवेदन कर दिया है. रजिस्ट्रेशन की बढ़ती संख्या लोगों के बीच पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा का क्रेज दर्शाती नजर आ रही है. उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन संख्या का रिकॉर्ड पिछले साल से ज्यादा हो सकता है. परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में शामिल होने के लिए छात्र, शिक्षक और माता-पिता को 11 जनवरी 2026 तक मौका दिया जा रहा है. इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है.

ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम में पीएम मोदी से अलग-अलग सवाल किए जाते हैं. 8 बार हो चुके इस प्रोग्राम में जो-जो टॉप सवाल पीएम मोदी से स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने पूछे आज हम आपको उन्हीं टॉप सवाल और जवाब के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

सवाल 1:- किसी बच्चे की अनूठी प्रतिभाओं को कैसे पहचाना और पोषित किया जा सकता है?

Add Zee News as a Preferred Source

जवाब:- हर बच्चा अपनी अनूठी प्रतिभाओं के साथ होता है. बच्चों की खूबियों को पहचानना जरूरी है. साथ ही उन्हें अपनी रुचियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए.

सवाल 2:- अपने समय प्रबंधन कौशल को कैसे बेहतर बनाएं?

जवाब:- दिनभर क्या करेंगे इसकी प्लानिंग कर लें. अलग-अलग कार्यों के लिए समय तय करें.

सवाल 3:- नेतृत्व क्या होता है?

जवाब:- नेतृत्व का मतलब दूसरों में आत्मविश्वास जगाने के साथ उन्हें सशक्त बनाना होता है.

सवाल 4:- टेक्नोलॉजी का प्रभावी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

जवाब:- टेक्नोलॉजी से कोई खतरा नहीं है ये एक तरह के लाभ साधनों का जरिया है. इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और अनुत्पादक एक्टिविटी में समय की बर्बाद न करें.

सवाल 5:- बच्चे अकादमिक शिक्षा के अलावा और किस प्रकार विकास कर सकते हैं?

जवाब:- सिर्फ किताबों तक बच्चों को सीमित रखना सही नहीं है. उन्हें बाहरी दुनिया को भी एक्सप्लोर करा चाहिए. अलग-अलग एक्टिविटी भाग लेने देना चाहिए.

सवाल 6:- पढ़ाई के दौरान तनाव और डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?

जवाब:- पढ़ाई के दौरान किस कारण से तनाव या डिप्रेशन हो रहा है पहले इसका पता लगाएं. इसके बाद फैमली मेंबर्स या फ्रेंड्स से अपनी बात शेयर करें. समस्याओं के बारे में बातचीत करने से मानसिक शांति मिल सकती है.

सवाल 7:- परीक्षा में असफलता के डर को कैसे कंट्रोल करें?

जवाब:- परीक्षा से जीवन का अंत नहीं होता है. परीक्षा में असफल होने पर उससे सीख लें और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करें. साथ में मानसिक और भावनात्मक सेहत का ध्यान रखें. याद रहे कि जीवन अनमोल है, न कि सिर्फ एग्जाम रिजल्ट.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये है 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम से जुड़ने का Step By Step प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026

Trending news

घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत