Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा का रिकॉर्ड तोड़ क्रेज, अब तक रजिस्ट्रेशन 1.5 करोड़ के पार, लिंक 11 जनवरी तक एक्टिव

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: भारत सरकार की ओर से परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026 के 9वें एडिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दिया है, जिसके लिए देशभर के छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स में उत्साह देखा जा रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के लिए अब तक 1.54 करोड़ से अधिक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. वहीं, 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के माध्यम से जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पीएम मोदी से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वे आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर 11 जनवरी, 2026 ऑनलाइन मोड में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें.

रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार

भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए अब तक 1,54,33,285 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनमें 1,43,40,916 छात्र, 9,41,515 शिक्षक और 1,50,854 पेरेंट्स शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

'परीक्षा पे चर्चा' 2026 कार्यक्रम के लिए कक्षा 6 से 12 तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं. छात्रों के अलावा उनके माता-पिता और शिक्षक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निर्धारित लास्ट डेट से पहले पूरा करना होगा.

ऐसे करें आवेदन:

'परीक्षा पे चर्चा' 2026 कार्यक्रम के 9वें एडिशन के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद अपनी कैटेगरी वाइज संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

इसके बाद 500 शब्दों के भीतर एक सवाल पूछें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

Student (Self Participation) लिंक

Student (Participation through Teacher login) लिंक

Teacher लिंक

Parent लिंक

