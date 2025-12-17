Pariksha Pe Charcha 2026: कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये है 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम से जुड़ने का Step By Step प्रोसेस

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से क्या आप भी जुड़ना चाहते हैं? अगर हां, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक से आवेदन करना होगा, आइए Step By Step प्रोसेस जानते हैं.
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Link: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके 9वे एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है और आवेदन के लिए 1 दिसंबर 2025 से ही लिंक एक्टिव है. ऐसे छात्र जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो 11 जनवरी 2026 से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं. छात्रों के अलावा अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं. आइए परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक क्या है और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? फटाफट जान लेते हैं.
छात्रों के अलावा ये लोग भी कर सकते हैं रजिस्टर
परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन से जुड़ने के लिए सिर्फ कक्षा 6वीं से 12वीं के छात्र ही रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं बल्कि, शिक्षक और पेरेंट्स को भी ये सुविधा प्रदान की जाती है और रजिस्टर कर इस कार्यक्रम में ऑफलाइन या ऑनलाइन रूप से जुड़ सकते हैं.
इस रजिस्ट्रेशन लिंक से करें रजिस्टर
क्या पार हो सकता है 8वें एडिशन का आंकड़ा?
परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था. उस दौरान 3.53 करोड़ उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. हालांकि, अभी तक परीक्षा पे चर्चा 2026 के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 36,25,728 उम्मीदवार के साथ है जिनमें 33,24,619 छात्र, 2,64,288 शिक्षक और 36,821 पेरेंट्स शामिल हैं. 11 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव है, अब देखना होगा कि पिछले एडिशन के आंकड़ों को ये पार कर सकेगा या नहीं.
