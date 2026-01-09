Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक, फटाफट ऐसे करें रजिस्टर

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Last Date: परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक है. अगर आप भी पीएम मोदी से बातचीत का मौका चाहते हैं तो फटाफट ऐसे रजिस्टर कर लें. आइए रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Last Date: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादातर हर भारतीय मिलने की इच्छा रखता है. ये मौका माता-पिता, स्टूडेंट्स और शिक्षकों को हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से मिल सकता है. अब तक 8 बार परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित हो चुका है. इस साल 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है. ऐसे स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स जो पीएम मोदी से बातचीत का मौका चाहते हैं वो बिना किसी देरी के फटाफट से पहले रजिस्ट्रेशन करें. पिछले पीपीसी 8वें एडिशन की तुलना में इस बार काफी संख्या में लोगों ने रजिस्टर किया है. आइए परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानते हैं.
परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है?
परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी, रविवार 2026 है. इससे पहले स्टूडेंट्स, टीचर्स और पैरेंट्स भी ऑनलाइन प्रोसेस को अपना कर आवेदन कर सकते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत करने के लिए ये एक अच्छा मौका और माध्यम हो सकता है.
कैसे करें परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन?
परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है. इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं देना है. मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करके पीएम मोदी से बात करने का मौका मिल सकता है. बस इसके लिए फोन नंबर, ईमेल आईडी या डिजिलॉकर की जरूरत होगी. आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
