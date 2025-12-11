Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी से जुड़ने का मौका! परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

Advertisement
Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) के 9वें एडिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में जो छात्र, शिक्षक और पेरेंट्स पीएम मोदी से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर 11 जनवरी, 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:59 PM IST
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो छात्र, शिक्षक या पेरेंट्स 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. भारत सरकार ने परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) के 9वें एडिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दिया है. ऐसे में जो छात्र, शिक्षक और पेरेंट्स परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर लास्ट डेट 11 जनवरी, 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि इस डेट के बाद ऑनलाइन आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से पीएम मोदी से जुड़ने का शानदार मौका निकल जाएगा. 

कौन कर सकता है आवेदन? 
परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं. कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में जवाब भेज सकते हैं और पीएम मोदी से 500 अक्षरों में सवाल भी पूछ सकते हैं. इस प्रतियोगिता में पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए भी खास एक्टिविटी शामिल हैं. वहीं, कॉम्पिटिशन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ऑफलाइन 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा. इसी के साथ टॉप 10 कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का भी अवसर मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Success Story: पिता का उठा साया, मां ने हिम्मत बढ़ाया, सेल्फ स्टडी से क्रैक की UPSC, AIR-2 से बनीं IAS

क्या है 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम? 
'परीक्षा पे चर्चा' एक विशेष वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका आयोजन 2018 से हर साल किया जा रहा है. इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी चयनित छात्रों, पेरेंट्स और शिक्षकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को दूर करने के साथ बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते हैं. जानकारी के लिए बता दें, साल 2025 में इस चर्चा में तीन करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे.

ऐसे करें आवेदन
परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद अपनी कैटेगरी अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • इसके बाद 500 अक्षरों के भीतर एक प्रश्न पूछें और उसे भी सबमिट कर दें.

  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
Student (Self Participation) लिंक
Student (Participation through Teacher login) लिंक
Teacher लिंक
Parent लिंक

ये भी पढ़ें: NID DAT 2026 एडमिट कार्ड admissions.nid.edu पर जारी, ऐसे तुरंत डाउनलोड करें प्रीलिम्स हॉल टिकट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

Pariksha Pe Charcha 2026

