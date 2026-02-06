Pariksha Pe Charcha 2026: स्किल्स ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स? PM मोदी ने बताया लाइफ और प्रोफेशनल Skills का महत्व

Pariksha Pe Charcha 2026 Questions with Answers: हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है. इस बार के 9वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की. इस दौरान एक छात्र ने स्किल्स और नंबर्स के महत्व पर सवाल किया जिस पर पीएम मोदी ने डॉक्टर्स से लेकर वकील बनने की तैयारी से जुड़े उदाहरण दिए.
Pariksha Pe Charcha 2026 Questions with Answers: परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दौरान स्टूडेंट्स और पीएम मोदी के बीच खास बातचीत का सिलसिला रहा. इस दौरान एग्जाम से संबंधित कई सवाल किए गए जिसका जवाब पीएम मोदी ने किया. इस दौरान एक छात्र ने स्किल्स और एजुकेशन के बीच किसका ज्यादा महत्व है ये सवाल किया. छात्र ने पूछा कि स्किल्स का ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी होते हैं? इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने देते हुए लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल्स का जिक्र किया. साथ ही शिक्षा और स्किल्स को एक दूसरे का जुड़वा भाई भी बताया. आइए इस सवाल का जवाब विस्तार से जानते हैं.
पीएम मोदी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि- खाने का महत्व है या सोने का महत्व है. खेलने का महत्व है या पढ़ने का महत्व है? उसका एक कॉमन जवाब होता है. हर चीज में संतुलन होना चाहिए. एक तरफ झुकोगे तो गिर जाओगे लेकिन अगर एक तरफ सही संतुलन बना रहेगा तो कभी नहीं गिरोगे. स्किल्स में भी दो प्रकार के स्किल्स होते हैं. एक है लाइफ स्किल्स और दूसरा है प्रोफेशनल स्किल्स.
पीएम मोदी ने कहा कि कोई उनसे पूछा कि लाइफ स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स में से किस स्किल का पता होना चाहिए तो वो उस पर जवाब दे रहे हैं कि लाइफ और प्रोफेशनल स्किल्स दोनों पर ध्यान देना चाहिए. उदाहरण दिया कि अचानक माता-पिता को कहीं बाहर जाना पड़ा और हम भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है लेकिन पता ही नहीं कि कैसे करूं, क्या करूं, किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है, कैसे निकालूं और इस बारे में हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. इसलिए लाइफ स्किल्स का भी पता होना चाहिए.
पीएम मोदी ने जवाब देते हुए बताया कि लाइफ स्किल्स, जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है. ‘इसमें हमारी लाइफ स्किल्स अच्छी सी अच्छी कैसी हो, हमारा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, व्यायाम करता हूं तो मैं नया व्यायाम अपनी उम्र के हिसाब से सिखता हूं कि नहीं.’ मुझे किसी से बातचीत करना आता है कि नहीं आता है. रेलवे स्टेशन पर गए तो पता ही नहीं कि टिकट कैसे लेनी है, कहां से लेनी है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लाइफ स्किल्स सीखें.
पीएम मोदी ने प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बताते हुए कहा कि आप मानों डॉक्टर बनने वाले हो तो डॉक्टरी की स्किल्स अपडेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नंबर वन हो गया यूनिवर्सिटी में तो इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या करूं, तो जरूरी नहीं. अगर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती हैं लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती हैं. हार्ट स्पेशलिस्ट तब बनेंगे जब मरीजों के साथ उसके हर स्टेज के साथ जुड़कर अपना स्किल डेवलप करेंगे.
दूसरा उदाहरण वकील का दिया कि अगर आपको वकील बनना है और संविधान की सारी धारा पता है. सब कुछ जानते हैं लेकिन अगर अदालत में जाकर वकील बनने के लिए तैयार होना है तो किसी के पास जूनियर बनना पड़ता है. सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है.
आखिर में सलाह दी कि लाइफ स्किल्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100 प्रतिशत अचीव करना चाहिए. प्रोफेशनल स्किल जिस प्रोफेशनल में इंटरेस्ट है उसमें लगातार नया करते जाना है और सीखते रहना है. इसके साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की. साथ ही शिक्षा और स्किल्स को एक दूसरे के जुड़वा भाई है वो दोनों अलग नहीं लेकिन स्किल्स जीवन में बहुत जरूरी है.
