Advertisement
trendingNow13100042
Hindi Newsशिक्षाPariksha Pe Charcha 2026: स्किल्स ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स? PM मोदी ने बताया लाइफ और प्रोफेशनल Skills का महत्व

Pariksha Pe Charcha 2026: स्किल्स ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स? PM मोदी ने बताया लाइफ और प्रोफेशनल Skills का महत्व

Pariksha Pe Charcha 2026 Questions with Answers: हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है. इस बार के 9वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की. इस दौरान एक छात्र ने स्किल्स और नंबर्स के महत्व पर सवाल किया जिस पर पीएम मोदी ने डॉक्टर्स से लेकर वकील बनने की तैयारी से जुड़े उदाहरण दिए.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

what is professional and life skills importance
what is professional and life skills importance

Pariksha Pe Charcha 2026 Questions with Answers: परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दौरान स्टूडेंट्स और पीएम मोदी के बीच खास बातचीत का सिलसिला रहा. इस दौरान एग्जाम से संबंधित कई सवाल किए गए जिसका जवाब पीएम मोदी ने किया. इस दौरान एक छात्र ने स्किल्स और एजुकेशन के बीच किसका ज्यादा महत्व है ये सवाल किया. छात्र ने पूछा कि स्किल्स का ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी होते हैं? इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने देते हुए लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल्स का जिक्र किया. साथ ही शिक्षा और स्किल्स को एक दूसरे का जुड़वा भाई भी बताया. आइए इस सवाल का जवाब विस्तार से जानते हैं.

दो प्रकार के स्किल्स होते हैं

पीएम मोदी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि- खाने का महत्व है या सोने का महत्व है. खेलने का महत्व है या पढ़ने का महत्व है? उसका एक कॉमन जवाब होता है. हर चीज में संतुलन होना चाहिए. एक तरफ झुकोगे तो गिर जाओगे लेकिन अगर एक तरफ सही संतुलन बना रहेगा तो कभी नहीं गिरोगे. स्किल्स में भी दो प्रकार के स्किल्स होते हैं. एक है लाइफ स्किल्स और दूसरा है प्रोफेशनल स्किल्स.

लाइफ या प्रोफेशनल में किस स्किल का ज्यादा महत्व होना चाहिए?

पीएम मोदी ने कहा कि कोई उनसे पूछा कि लाइफ स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स में से किस स्किल का पता होना चाहिए तो वो उस पर जवाब दे रहे हैं कि लाइफ और प्रोफेशनल स्किल्स दोनों पर ध्यान देना चाहिए. उदाहरण दिया कि अचानक माता-पिता को कहीं बाहर जाना पड़ा और हम भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है लेकिन पता ही नहीं कि कैसे करूं, क्या करूं, किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है, कैसे निकालूं और इस बारे में हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. इसलिए लाइफ स्किल्स का भी पता होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है लाइफ स्किल्स?

पीएम मोदी ने जवाब देते हुए बताया कि लाइफ स्किल्स, जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है. ‘इसमें हमारी लाइफ स्किल्स अच्छी सी अच्छी कैसी हो, हमारा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, व्यायाम करता हूं तो मैं नया व्यायाम अपनी उम्र के हिसाब से सिखता हूं कि नहीं.’ मुझे किसी से बातचीत करना आता है कि नहीं आता है. रेलवे स्टेशन पर गए तो पता ही नहीं कि टिकट कैसे लेनी है, कहां से लेनी है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लाइफ स्किल्स सीखें.

क्या होता है प्रोफेशनल स्किल्स?

पीएम मोदी ने प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बताते हुए कहा कि आप मानों डॉक्टर बनने वाले हो तो डॉक्टरी की स्किल्स अपडेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नंबर वन हो गया यूनिवर्सिटी में तो इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या करूं, तो जरूरी नहीं. अगर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती हैं लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती हैं. हार्ट स्पेशलिस्ट तब बनेंगे जब मरीजों के साथ उसके हर स्टेज के साथ जुड़कर अपना स्किल डेवलप करेंगे.

दूसरा उदाहरण वकील का दिया कि अगर आपको वकील बनना है और संविधान की सारी धारा पता है. सब कुछ जानते हैं लेकिन अगर अदालत में जाकर वकील बनने के लिए तैयार होना है तो किसी के पास जूनियर बनना पड़ता है. सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है.

आखिर में सलाह दी कि लाइफ स्किल्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100 प्रतिशत अचीव करना चाहिए. प्रोफेशनल स्किल जिस प्रोफेशनल में इंटरेस्ट है उसमें लगातार नया करते जाना है और सीखते रहना है. इसके साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की. साथ ही शिक्षा और स्किल्स को एक दूसरे के जुड़वा भाई है वो दोनों अलग नहीं लेकिन स्किल्स जीवन में बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ें- आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो एक छात्रा ने लिखी पीएम मोदी पर ये कविता

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Pariksha Pe Charcha 2026

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
Zee Real Heroes Award 2026
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात