Pariksha Pe Charcha 2026: क्या होता है Vedic Mathematics? मैथ से डरने वाले स्टूडेंट्स को PM Modi ने क्यों दी ये धांसू एडवाइस

PPC 2026 Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम पर बच्चों से मुलाकात करके उनके मन में चलने वाले सवाल के जवाब दिए. 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन को संबोधित करते हुए छात्रों को परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने की समस्या का तरीका बताया. 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:57 AM IST
PPC 2026 Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम पर बच्चों से मुलाकात करके उनके मन में चलने वाले सवाल के जवाब दिए. 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन को संबोधित करते हुए छात्रों को परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने की समस्या का तरीका बताया. इसी कड़ी में एक बच्चे ने सवाल किया कि मुझे मैथ से डर लगता था और मुझे मैथ एक घोस्ट जैसा लगता था लेकिन मैंने लगातार मेहनत करके पढ़ाई करता रहा. अब मुझे मैथ्स अच्छा लगता है. इस पर प्रधानमंत्री ने शाबाशी देते हुए सुझाव दिया कि आपको वैदिक मैथमैटिक्स को भी पढ़ना चाहिए. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है वैदिक मैथमैटिक्स जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने किया.

इस कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक छात्र ने गणित (Maths) के प्रति अपने पुराने डर को साझा किया. छात्र ने बताया कि कैसे उसे गणित एक 'भूत' (Ghost) की तरह लगता था, लेकिन निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद अब उसका यह डर खत्म हो गया है और उसे मैथ्स से प्यार होने लगा है. प्रधानमंत्री ने छात्र के इस जज्बे की सराहना की और उसे शाबाशी देते हुए एक बेहद खास सुझाव दिया "वैदिक मैथमैटिक्स" को अपनाने का.

लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या है वैदिक गणित? क्यों प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया और यह आधुनिक छात्रों के लिए कैसे गेम-चेंजर साबित हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं.

क्या है वैदिक गणित? (What is Vedic Mathematics)

वैदिक गणित गणना (Calculation) की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है. इसे 20वीं सदी की शुरुआत (1911-1918) में जगद्गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा पुनर्जीवित किया गया था. उन्होंने अथर्ववेद के परिशिष्टों से 16 मुख्य 'सूत्रों' (Formulae) और 13 'उप-सूत्रों' की खोज की. यह प्रणाली केवल गणितीय सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि यह अंकों के साथ खेलने का एक मानसिक तरीका है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जटिल से जटिल सवालों को महज कुछ सेकंड्स में हल करने की क्षमता देती है. पीएम मोदी ने वैदिक गणित का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि इसके फायदे बहुआयामी हैं.

वैदिक गणित जादुई समाधान

वैदिक गणित में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो गणना के तरीके को पूरी तरह बदल देते हैं. जैसे:

एकाधिकेन पूर्वेण: (पहले वाले से एक अधिक द्वारा)

निखिलम् नवतश्चरमम् दशत: (सभी नौ से और अंतिम दस से)

ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्: (खड़ी और तिरछी गुणा)

ये सूत्र जोड़, घटाव, गुणा, भाग के अलावा बीजगणित (Algebra), ज्यामिति (Geometry) और त्रिकोणमिति (Trigonometry) जैसे कठिन विषयों को भी सरल बना देते हैं.

क्यों है यह छात्रों के लिए 'जादुई छड़ी'?

पीएम मोदी ने वैदिक गणित का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि इसके फायदे बहुआयामी हैं.

1. कैलकुलेटर से भी तेज रफ़्तार

वैदिक गणित सीखने के बाद छात्र पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 से 15 गुना तेजी से गणना कर सकते हैं. जो गुणा करने में आमतौर पर एक मिनट लगता है, वह वैदिक रीति से 5-10 सेकंड में संभव है.

2. मानसिक चपलता और एकाग्रता

यह प्रणाली 'मेंटल मैथ' पर जोर देती है. छात्र बिना पेन-पेपर के बड़े अंकों का हिसाब मन में ही कर लेते हैं. इससे दिमाग की कसरत होती है और एकाग्रता (Concentration) बढ़ती है.

3. रटने की जरूरत नहीं

पारंपरिक गणित में अक्सर छात्र फॉर्मूले रटते हैं, लेकिन वैदिक गणित 'पैटर्न' और 'लॉजिक' पर आधारित है. एक बार नियम समझ में आने पर छात्र खुद नए तरीके खोजने लगते हैं.

4. आत्मविश्वास में वृद्धि

जैसा कि छात्र ने पीएम मोदी से कहा कि उसे मैथ से डर लगता था, वैदिक गणित इसी डर को खत्म करता है. जब सवाल चुटकियों में हल होने लगते हैं, तो छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और विषय के प्रति रुचि पैदा होती है.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 'ब्रह्मास्त्र'

आज के दौर में JEE, NEET, UPSC या बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में समय का प्रबंधन (Time Management) सबसे महत्वपूर्ण है. वैदिक गणित के छोटे और सटीक ट्रिक्स छात्रों का कीमती समय बचाते हैं, जिससे वे कठिन सवालों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैदिक गणित पर जोर देना केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन विरासत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की एक पहल है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत भी ऐसी स्वदेशी प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

