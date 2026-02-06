Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी ने क्यों लिया हनुमान और अभिमन्यू का नाम? स्टूडेंट के चेहरे पर आ गई स्माइल

परीक्षा का नाम आते ही ज्यादातर छात्रों के मन में तनाव, डर और दबाव की बातें घूमने लगती हैं. ऐसे समय में जब आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तब छात्रों से सीधी बातचीत उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है. इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा के मंच पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करने जा रहे हैं. इस बार बातचीत में उन्होंने हनुमान और अभिमन्यु जैसे उदाहरणों का जिक्र कर छात्रों को यह समझाने की कोशिश की कि डर और दबाव से कैसे निपटा जाए. पीएम की बातें सुनकर कई छात्रों के चेहरे पर मुस्कान दिखी. यह कार्यक्रम सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि छात्रों को खुद पर भरोसा दिलाने की कोशिश है.

परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत और मकसद

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से बाहर निकालना और पढ़ाई को बोझ की बजाय एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनाना है. हर साल परीक्षा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधी बातचीत करते हैं. इस मंच पर न सिर्फ परीक्षा की तैयारी बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और जीवन मूल्यों जैसे विषयों पर भी चर्चा होती है. 2026 में होने वाला परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम का 9वां एडिशन है. लगातार नौ वर्षों से यह पहल छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय रही है और इसे एक भरोसेमंद मार्गदर्शन मंच माना जाता है.

पीएम मोदी ने क्यों लिया हनुमान और अभिमन्यू का नाम?

परीक्षा पे चर्चा 2026 के दौरान पीएम मोदी परीक्षा से जुड़े तनाव, असफलता के डर और तुलना की आदत जैसे मुद्दों पर खुलकर बात किए. बातचीत के दौरान उन्होंने हनुमान और अभिमन्यु का उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की कि ताकत और ज्ञान हर इंसान के अंदर होता है, जरूरत है उसे पहचानने की. जैसे हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया गया, वैसे ही छात्रों को भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए. वहीं अभिमन्यु का जिक्र करते हुए उन्होंने अधूरी जानकारी और जल्दबाजी से बचने की सीख दी. क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है.