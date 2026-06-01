NEET, NTA और CBSE में बड़े सुधारों की तैयारी! संसद की हाई-प्रोफाइल समिति करेगी परीक्षा प्रणालियों की समीक्षा, जानें क्या बदल जाएगा

CBSE: नीट (NEET), एनटीए (NTA) और सीबीएसई (CBSE) परीक्षा प्रणालियों में बड़े सुधारों के लिए संसद की स्थायी समिति 1 और 2 जून को नई दिल्ली में अहम बैठकें करेगी. पहले दिन नीट में पेन-एंड-पेपर बनाम कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और एनटीए के कामकाज पर चर्चा होगी, जबकि दूसरे दिन सीबीएसई 12वीं की ऑन-स्क्रीन मार्किंग और 9वीं-10वीं में तीन-भाषा फॉर्मूले की समीक्षा की जाएगी.
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Parliamentary Panel To Review NEET And NTA Exam Reforms: देश की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणालियों में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और सीबीएसई (CBSE) के मूल्यांकन के तरीकों को लेकर अब संसद की स्थायी समिति ने सीधा मोर्चा संभाल लिया है. शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति 1 और 2 जून को देश की राजधानी नई दिल्ली में दो बेहद महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल बैठकें करने जा रही है. इन बैठकों में न केवल परीक्षाओं में सुधारों पर चर्चा होगी, बल्कि नई शिक्षा नीति (NEP) से जुड़े कई अहम और दूरगामी मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा.
बैठक के पहले दिन, यानी 1 जून को सुबह 11 बजे से ही समिति एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा शुरू करेगी. इस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु 'पेन एंड पेपर परीक्षा बनाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)' होगा. समिति इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या नीट (NEET) जैसी बड़ी परीक्षाओं को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित (ऑनलाइन) कर देना चाहिए ताकि पेपर लीक और गड़बड़ियों को रोका जा सके. इसके साथ ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज, उसकी कमियों और विभिन्न हितधारकों (पक्षों) से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से बात होगी. इस महत्वपूर्ण सत्र में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, एनटीए के महानिदेशक (DG) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के प्रतिनिधि डॉ. (मेजर) गुलशन गर्ग अपनी बात रखने के लिए मौजूद रहेंगे.
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बैठक के दूसरे दिन, यानी 2 जून को सुबह 11 बजे से समिति स्कूली शिक्षा के ढांचे और सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसमें मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. डिजिटल माध्यम से कॉपियों की जांच (OSM) के दौरान छात्रों को जिन गंभीर समस्याओं और विसंगतियों का सामना करना पड़ा है, समिति उस पर अधिकारियों से जवाब-तलब करेगी. देश के स्कूलों में तीन-भाषा फॉर्मूले को लागू करने की वर्तमान स्थिति और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी. इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई के चेयरमैन विशेष रूप से उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखेंगे. इन दो दिनों के मंथन से देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों का रास्ता साफ हो सकता है.
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