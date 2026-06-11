/NEET साल में 2-3 बार होगा? पेपर लीक विवाद के बाद संसद में उठा बड़ा सवाल, छात्रों को मिल सकती है बड़ी राहत

NEET UG परीक्षा को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है. संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया है कि NEET UG परीक्षा साल में एक बार के बजाय दो या तीन बार आयोजित की जानी चाहिए. समिति का मानना है कि इससे छात्रों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव कम होगा और यदि किसी कारण से परीक्षा प्रभावित होती है तो छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब नहीं होगा. यह सुझाव हाल ही में हुए NEET UG पेपर लीक विवाद के दौरान हुई बैठक में सामने आया.
बैठक के दौरान सांसदों ने NEET परीक्षा में बार-बार सामने आ रहे विवादों पर चिंता जताई. सदस्यों ने कहा कि 2024 में भी पेपर लीक को लेकर विवाद हुआ था और 2026 में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इन घटनाओं के लिए जवाबदेही किसकी तय होगी और क्या वर्तमान सजा व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त है. समिति के सदस्यों का मानना है कि छात्रों को दूसरों की गलती का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए.
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के अध्यक्ष अभिजात सी. शेठ ने समिति के सामने अपना पक्ष रखा. अधिकारियों ने अब तक हुई जांच, उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. यह पिछले कुछ हफ्तों में तीसरी बार था जब सरकारी अधिकारियों को NEET परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक के मुद्दे पर संसदीय समिति के सामने उपस्थित होना पड़ा.
समिति के सदस्यों का कहना है कि यदि NEET UG साल में दो या तीन बार आयोजित की जाती है तो छात्रों को कई अवसर मिलेंगे. किसी तकनीकी गड़बड़ी, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होने पर विद्यार्थियों का पूरा साल खराब नहीं होगा. इससे परीक्षा का दबाव भी कम होगा और उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. समिति ने इस मॉडल को छात्रों के हित में बताया है और सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा है.
बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया कि सरकार अगले परीक्षा चक्र से NEET को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है. हालांकि सांसदों ने चेतावनी दी कि इस बदलाव को सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को डिजिटल सुविधाओं, इंटरनेट, कंप्यूटर और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियों का ध्यान रखना होगा. समिति ने कहा कि किसी भी बदलाव में समान अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है.
सरकारी अधिकारियों ने समिति को बताया कि NEET UG को साल में कई बार कराने के सुझाव पर विचार किया जाएगा. गौरतलब है कि 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. अब परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी. ऐसे में लाखों छात्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव करती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से नए कदम उठाए जाते हैं.