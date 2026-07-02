/नीट को लेकर संसदीय पैनल की बैठक: MBBS, AYUSH और Nursing के लिए अलग परीक्षा की मांग, जानें NTA ने क्या कहा?

नीट परीक्षा में सुधार और री-नीट 2026 की समीक्षा को लेकर आज संसदीय समिति की अहम बैठक हुई. बैठक में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कई बड़े सुझाव सामने आए. सूत्रों के मुताबिक, समिति ने सुझाव दिया कि MBBS, AYUSH और Nursing जैसे अलग-अलग कोर्स के लिए अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, ताकि एक ही परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों का दबाव कम किया जा सके.
हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इन तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश फिलहाल NEET स्कोर के आधार पर ही दिया जाता है.
संसदीय समिति ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि पूरे देश में एक ही दिन NEET आयोजित करने से प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ता है. ऐसे में भविष्य में राज्यों के हिसाब से कई चरणों (Multi-Phase) में परीक्षा कराने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए. समिति का मानना है कि इससे परीक्षा संचालन आसान होगा और किसी भी आपात स्थिति या गड़बड़ी से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा. हालांकि, इस सुझाव पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
बैठक में संसदीय पैनल ने हाल ही में आयोजित री-नीट परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे "सुरक्षित और अच्छी तरह प्रबंधित" बताया. NTA ने समिति को बताया कि पेपर लीक रोकने के लिए कई नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. इनमें टेलीग्राम एक्सेस को सीमित करना, व्हाट्सएप चैनलों की निगरानी, और प्रश्न पत्र के डिजाइन में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं. एजेंसी का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है.
बैठक के दौरान भविष्य में NEET को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. संसदीय समिति ने कहा कि ऐसा फैसला तभी लिया जाना चाहिए, जब पूरे देश में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, ताकि किसी भी छात्र को तकनीकी कारणों से नुकसान न हो. इस बैठक में कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति के सामने NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन ने प्रस्तुति दी. बैठक में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और छात्र हितैषी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई.