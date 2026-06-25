दुनिया के बाकी देशों में नागरिकता साबित करने के लिए अलग-अलग नियम हैं, लेकिन एक बात लगभग हर देश में समान है. नागरिकता साबित करने के लिए सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेज सबसे अहम माने जाते हैं. कहीं पासपोर्ट सबसे मजबूत प्रमाण है तो कहीं राष्ट्रीय पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाता है. यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जन्म से उस देश का नागरिक है या फिर उसने आवेदन (Naturalization) के जरिए नागरिकता हासिल की है. भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों पर अक्सर चर्चा होती रहती है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और दूसरे देशों में नागरिकता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों को मान्यता दी जाती है और किन परिस्थितियों में कौन सा प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है.
दुनिया के अधिकांश देशों में नागरिकता साबित करने का तरीका लगभग एक जैसा जरूर दिखता है, लेकिन नियम अलग-अलग हैं. आमतौर पर पासपोर्ट (Passport), जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और राष्ट्रीय पहचान पत्र (National Identity Card) को नागरिकता के प्रमुख दस्तावेज माना जाता है. हालांकि, कौन सा दस्तावेज अंतिम और सबसे मजबूत प्रमाण होगा, यह उस देश के कानून पर निर्भर करता है. अगर किसी व्यक्ति ने जन्म से नागरिकता पाई है तो उसके लिए अलग दस्तावेज मान्य हो सकते हैं, जबकि आवेदन के जरिए नागरिक बने लोगों को अतिरिक्त प्रमाण देने पड़ते हैं. इसलिए हर देश का अपना कानूनी ढांचा और प्रक्रिया होती है.
अमेरिका में जन्म लेने वाले लोगों के लिए यू.एस. बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता का सबसे प्राथमिक दस्तावेज माना जाता है. इसके अलावा वैध अमेरिकी पासपोर्ट पूरी दुनिया में अमेरिकी नागरिकता का सबसे मजबूत और स्वीकार्य प्रमाण है. यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, लेकिन उसके माता-पिता अमेरिकी नागरिक हैं, तो उसके लिए कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड (CRBA) या सर्टिफिकेट ऑफ सिटिजनशिप जारी किया जाता है. प्राकृतिक रूप से अमेरिकी नागरिक बनने वाले लोगों को सरकार की ओर से जारी नागरिकता प्रमाणपत्र मिलता है, जो उनकी नागरिकता का आधिकारिक सबूत होता है.
यूनाइटेड किंगडम (UK) में नागरिकता साबित करने के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है. इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र भी इस्तेमाल होता है, जिसमें माता-पिता की राष्ट्रीयता का विवरण दर्ज होना जरूरी होता है. यदि किसी व्यक्ति ने प्राकृतिक प्रक्रिया यानी Naturalization के जरिए नागरिकता प्राप्त की है तो उसे ब्रिटेन के होम ऑफिस द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र दिखाना पड़ता है. वहीं फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं. जरूरत पड़ने पर जन्म प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाता है, खासकर तब जब नागरिकता का आधार 'जस सैंग्विनिस' यानी रक्त संबंध के आधार पर तय किया जाता है.
सऊदी अरब में नागरिकता साबित करने के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. वहां केवल जन्म प्रमाण पत्र से नागरिकता साबित नहीं होती, क्योंकि यह केवल जन्म और राष्ट्रीयता से जुड़ी जानकारी देता है. अंतिम और कानूनी रूप से मान्य प्रमाण सऊदी नेशनल आईडी कार्ड ही होता है. सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, यात्रा और अन्य प्रशासनिक कार्यों में इसी पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है. यही वजह है कि सऊदी नागरिकों के लिए वैध राष्ट्रीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य माना जाता है और इसे नागरिकता का आधिकारिक प्रमाण समझा जाता है.
दुनिया के कई देशों में नागरिकता दो तरीकों से मिलती है. पहली, जन्म के आधार पर और दूसरी, आवेदन यानी Naturalization के जरिए. जन्म से नागरिकता पाने वाले लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट काफी होते हैं. लेकिन जो लोग बाद में नागरिकता हासिल करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से जारी नागरिकता प्रमाणपत्र रखना पड़ता है. यही दस्तावेज साबित करता है कि संबंधित व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उस देश की नागरिकता प्राप्त की है. इसलिए नागरिकता का प्रमाण इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति जन्मजात नागरिक है या बाद में नागरिक बना है.
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश देशों में पासपोर्ट को नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय पहचान का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है. पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति उस देश का वैध नागरिक है. हालांकि, घरेलू स्तर पर कई देशों में राष्ट्रीय पहचान पत्र या नागरिकता प्रमाणपत्र का महत्व अधिक हो सकता है. इसलिए नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज इस्तेमाल होगा, यह उस देश के कानून और परिस्थिति पर निर्भर करता है. कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला नागरिकता प्रमाण माना जाता है, जबकि राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अन्य दस्तावेज भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.