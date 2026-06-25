दुनिया के बाकी देशों में नागरिकता साबित करने के लिए अलग-अलग नियम हैं, लेकिन एक बात लगभग हर देश में समान है. नागरिकता साबित करने के लिए सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेज सबसे अहम माने जाते हैं. कहीं पासपोर्ट सबसे मजबूत प्रमाण है तो कहीं राष्ट्रीय पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाता है. यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जन्म से उस देश का नागरिक है या फिर उसने आवेदन (Naturalization) के जरिए नागरिकता हासिल की है. भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों पर अक्सर चर्चा होती रहती है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और दूसरे देशों में नागरिकता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों को मान्यता दी जाती है और किन परिस्थितियों में कौन सा प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है.