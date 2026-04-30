3 दिन लैब और 3 दिन क्लास! इस शहर के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं नए गाइडलाइंस, देखें पूरी डिटेल

New guidelines of patna government schools: पटना जिले के स्कूलों में पढ़ाई के तरीके को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. पटना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनका मकसद बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा समझने योग्य बनाना है. साथ ही स्कूल का माहौल भी बेहतर करना है. अब पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी. छात्रों को प्रयोग और गतिविधियों के जरिए सीखने का मौका मिलेगा.

नई गाइडलाइंस में सबसे ज्यादा जोर लैब के उपयोग पर दिया गया है. अब हर स्कूल में सप्ताह में कम से कम तीन प्रैक्टिकल क्लास लेना जरूरी होगा. यानी बच्चे खुद प्रयोग करके पढ़ाई समझेंगे. इससे विषयों की पकड़ मजबूत होगी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. यह बदलाव खासतौर पर विज्ञान जैसे विषयों में काफी मददगार साबित होगा.

स्कूलों में नियुक्त होंगे नोडल शिक्षक

इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. ये शिक्षक लैब से जुड़ी सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालेंगे. साथ ही एक लैब डायरी भी बनाई जाएगी. इसमें हर दिन यह लिखा जाएगा कि किस विषय पर प्रैक्टिकल कराया गया. स्कूल के प्रधानाध्यापक को इस डायरी को रोज अपडेट करना होगा. इससे निगरानी आसान होगी और काम में पारदर्शिता बनी रहेगी.

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पढ़ाने का तरीका बदलने का निर्देश

शिक्षकों को भी पढ़ाने का तरीका बदलने के निर्देश दिए गए हैं. अब केवल लेक्चर देने पर जोर नहीं रहेगा. बच्चों को ग्रुप डिस्कशन, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रोजेक्ट वर्क और रोल प्ले जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा. इससे बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी. उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ताकि वे खुद जवाब ढूंढने की आदत विकसित कर सकें.

इसके साथ ही स्कूलों की लाइब्रेरी को भी मजबूत बनाने पर ध्यान दिया गया है. अब वहां सिर्फ कोर्स की किताबें ही नहीं होंगी. बल्कि अखबार और पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए रीडिंग क्लब शुरू किए जाएंगे. इन सभी कदमों का उद्देश्य यही है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को आधुनिक बनाया जाए. ताकि बच्चे हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

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