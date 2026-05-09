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Hindi Newsशिक्षाPPU Admission 2026 Update: पाटलिपुत्र और पटना यूनिवर्सिटी में 10 मई से शुरू होंगे आवेदन; जानें लास्ट डेट और काम आने वाले जरूरी दस्तावेज

PPU Admission 2026 Update: पाटलिपुत्र और पटना यूनिवर्सिटी में 10 मई से शुरू होंगे आवेदन; जानें लास्ट डेट और काम आने वाले जरूरी दस्तावेज

PPU Admission 2026 Update: पटना विश्वविद्यालय में 10 मई से और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 11 मई से समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं. इस बार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 16 नए कॉलेज जुड़ने से कुल सीटों की संख्या सवा लाख हो गई है, जिससे छात्रों के लिए एडमिशन के अवसर बढ़ गए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 09, 2026, 03:15 PM IST
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PPU Admission 2026 Update: पाटलिपुत्र और पटना यूनिवर्सिटी में 10 मई से शुरू होंगे आवेदन; जानें लास्ट डेट और काम आने वाले जरूरी दस्तावेज

PPU Admission 2026 Update: पटना युनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र युनिवर्सिटी में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है. दोनों विश्वविद्यालयों ने नए सत्र में एडमिशन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है. इस बार छात्रों को दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा. राज्य सरकार की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है. अब छात्र घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इससे दाखिले की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और पारदर्शी मानी जा रही है.

कब खुलेगा समर्थ पोर्टल?

पटना विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल 9 मई से खुल जाएगा. छात्र 10 मई से 30 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पोर्टल पर सभी कॉलेजों और विषयों की जानकारी अपलोड कर दी है. इसमें छात्रों को हर कॉलेज में उपलब्ध सीटों की पूरी जानकारी मिलेगी. साथ ही आरक्षण के अनुसार सीटों का विवरण भी दिया गया है. इससे छात्रों को अपनी पसंद का विषय और कॉलेज चुनने में आसानी होगी. विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर कमलेश्वर पंडित ने बताया कि पोर्टल का लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

कितने सीटों पर होगा दाखिला?

पटना विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक स्तर पर करीब 4200 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा. वहीं स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रमों में लगभग 1250 सीटें उपलब्ध रहेंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी दाखिले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होंगे. छात्रों को आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी और उसी के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी.

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बढ़ गई है सीटों की संख्या?

वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी. हालांकि विश्वविद्यालय ने अभी आवेदन की अंतिम तिथि घोषित नहीं की है. इस बार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है. पहले हर साल करीब 1 लाख 10 हजार सीटों पर दाखिला होता था. लेकिन अब 16 नए कॉलेजों को भी शामिल किया गया है. इसके बाद कुल सीटों की संख्या बढ़कर करीब सवा लाख हो गई है. इससे ज्यादा छात्रों को दाखिले का मौका मिलेगा.

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि समर्थ पोर्टल के जरिए दाखिले की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित होगी. छात्रों को अलग-अलग कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी. इससे समय की बचत होगी और आवेदन प्रक्रिया भी आसान बनेगी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद छात्र अब ऑनलाइन माध्यम से ही कॉलेज और विषय का चयन कर सकेंगे. विश्वविद्यालयों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दाखिले से जुड़ी परेशानियां कम होंगी.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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