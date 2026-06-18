IIT Success Story of Pawan Kumar Chandana: कहते हैं परीक्षा में मिले अंक किसी व्यक्ति की काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए काफी नहीं होते हैं. अगर इरादे मजबूत हों तो असफलताएं भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन पातीं. इस बात को सच साबित किया है पवन कुमार चंदना ने, जिन्हें कभी स्कूल में गणित विषय में सिर्फ 51 अंक मिले थे. शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही छात्र एक दिन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा नाम बन जाएगा और अपनी खुद की रॉकेट फैक्ट्री खड़ी करेगा. IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के तौर पर काम करने के बाद पवन चंदना ने एक ऐसा सपना देखा, जिसे पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं.
उन्होंने सरकारी नौकरी की सुरक्षित राह छोड़कर निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा और आज वे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री के मालिक हैं. उनकी सफलता की कहानी न केवल युवाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये भी बताती है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके अंकों से नहीं, बल्कि उसके सपनों, मेहनत और उन्हें साकार करने के जज्बे से तय होती है. आइए IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र और ISRO के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदाना के प्रेरणादायक सफर के बारे में जानते हैं.
IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र पवन कुमार चंदाना का जन्म 1991 में हैदराबाद में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. बचपन से ही वो मशीन और टेक्नोलॉजी में रुचि रखा करते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो इतने अच्छे नहीं रहे कि कोई सोच सके कि ये बच्चा भविष्य में रॉकेट वैज्ञानिक बनेगा. हालांकि, आज पवन कुमार चंदाना को भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट निर्माण कंपनी के मालिक के तौर पर जाना जाता है. स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) नामक कंपनी के सह-संस्थापक के रूप में पवन कुमार चंदाना की पहचान बनी हुई है. आज के समय में स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी की वैल्यू लगभग 1.1 अरब डॉलर यानी 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है.
पढ़ाई के मामले में पवन ज्यादा अच्छे नहीं थे और उन्हें कक्षा 12वीं में मैथ्स सब्जेक्ट में सिर्फ 51 अंक हासिल हुए थे लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने उन पर भरोसा रखा और IIT-JEE की तैयारी के लिए कहा, साथ ही एक कोचिंग में एडमिशन भी दिलवाया. बस फिर क्या था जिंदगी में एक नया मोड़ आया और आईआईटी जाने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ाई में सुधार आया और उन्होंने गणित और विज्ञान से गहरी दोस्ती कर ली.
पवन कुमार चंदाना ने दिन-रात मेहनत की और उन्होंने 2007 में आयोजित जेईई परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही IIT-JEE परीक्षा पास कर ली. इसके बाद उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT खड़गपुर में एडमिशन मिला, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ड्यूल बीटेक-एमटेक डिग्री हासिल की.
पवन कुमार चंदना ने IIT खड़गपुर से ड्यूल बीटेक-एमटेक डिग्री हासिल करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में जगह बनाई. उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) में वैज्ञानिक के रूप में काम किया और इस दौरान भारत के कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े रहे. ISRO में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने GSLV Mk-III कार्यक्रम में अहम योगदान दिया.
इसके अलावा, GSLV Mk-II के S-200 सॉलिड बूस्टर के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. पवन चंदना ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) परियोजना में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जिम्मेदारी संभाली और कई तकनीकी नवाचारों में योगदान दिया. उनके उत्कृष्ट कार्य और नवाचारों को देखते हुए ISRO ने वर्ष 2016 में उन्हें अपने इंटरनल इनोवेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया. लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने संगठन की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया.
जुलाई 2020 में स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने रॉकेट इंजन का परीक्षण किया और ऐसा करने वाली देश की पहली निजी कंपनी बन गई. इस इंजन का नाम 'रमन-1' रखा गया, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सी.वी. रमन को सम्मान देने के लिए समर्पित किया गया था.
निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में खुले दरवाजे
इसके बाद साल 2021 भारतीय स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया, जब केंद्र सरकार ने पहली बार निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोले. इस नीति परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ स्काईरूट एयरोस्पेस को मिला. कंपनी ISRO के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी भारतीय स्पेस कंपनी बनी.
अंतरिक्ष में रचा इतिहास
इसके बाद कंपनी ने 5.1 करोड़ डॉलर का निवेश जुटाया, जो उस समय भारत के डीप-टेक सेक्टर में हुए सबसे बड़े निवेशों में से एक माना गया. इसके बाद स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत में विकसित पहले निजी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया इतिहास रच दिया और देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई.