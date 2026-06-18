IIT Success Story of Pawan Kumar Chandana: कहते हैं परीक्षा में मिले अंक किसी व्यक्ति की काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए काफी नहीं होते हैं. अगर इरादे मजबूत हों तो असफलताएं भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन पातीं. इस बात को सच साबित किया है पवन कुमार चंदना ने, जिन्हें कभी स्कूल में गणित विषय में सिर्फ 51 अंक मिले थे. शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही छात्र एक दिन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा नाम बन जाएगा और अपनी खुद की रॉकेट फैक्ट्री खड़ी करेगा. IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के तौर पर काम करने के बाद पवन चंदना ने एक ऐसा सपना देखा, जिसे पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं.