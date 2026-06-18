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Pawan Kumar Chandana: गणित में मिले थे सिर्फ 51 नंबर, आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री के मालिक हैं पवन चंदना

IIT Success Story: गणित में सिर्फ 51 अंक मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. IIT खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद ISRO में वैज्ञानिक बने और फिर अपनी कंपनी के जरिए भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री खड़ी कर दी. आइए पवन चंदना की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:55 AM IST
Pawan Kumar Chandana: गणित में मिले थे सिर्फ 51 नंबर, आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री के मालिक हैं पवन चंदना
Image Credit: success story of Pawan Kumar Chandana

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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