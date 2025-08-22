कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?
कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?

Reasoning Question and Answer: अगर दिमाग तेज है तो 5 सेकेंड में इस सवाल का जवाब बताओ..अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ अब वह किस दिशा की ओर है?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:45 AM IST
कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?

Trending GK Quiz: आज के समय में प्रतियोगिता का लेवल काफी ज्यादा हार्ड हो गया है. वहीं, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके से जुड़े सवाल और जवाब पूछे जाते हैं. इतना ही नहीं अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेचन आंसर पूछे जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए कुछ जनरल नॉलेज और रीजनिंग के सवाल–जवाब, जो आपकी इन तैयारियों में मदद कर सकते हैं. 

1. सवाल- 2, 6, 12, 20, 30, ?.. इसके आगे बताओ?
जवाब- 42

2. सवाल- अगर 5 लड़के के बराबर 10 पेन हैं, तो बताओ 10 लड़के बराबर कितने पेन होंगे?
जवाब- 20 पेन

3. सवाल- किताब का संबंध पढ़ने से है तो बताओ पेन का संबंध किससे होगा?
जवाब- लिखने से 

4. सवाल- 1, 4, 9, 16, 25, ?..आगे कौन सी संख्या आएगी?
जवाब- 36

5. सवाल- भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है?
जवाब- बाघ

6. सवाल- 'जय जवान, जय किसान' का नारा किसने दिया था?
जवाब- लाल बहादुर शास्त्री

टॉपर से बैकबेंचर्स; ये साउथ मेगास्टार 10वीं में हुआ था Fail! आज भी थिएटर में सिर्फ नाम से ही बजने लगती सीटियां, नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

7. सवाल- संसद की मॉनसून सत्र में हाल ही में पास किया गया बिल क्या था?
जवाब- ऑनलाइन गेमिंग बिल

8. सवाल- पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था?
जवाब- पंचशील समझौता भारत ने चीन देश के साथ किया था?

9. सवाल- मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?  
जवाब- मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे?  

10. सवाल- कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?
जवाब- दक्षिण की ओर

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

