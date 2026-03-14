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Hindi Newsशिक्षा20,649 नई सीटें, फिर भी डॉक्टर बनने से क्यों कतरा रहे युवा? मेडिकल शिक्षा के विस्तार के पीछे का कड़वा सच

20,649 नई सीटें, फिर भी डॉक्टर बनने से क्यों कतरा रहे युवा? मेडिकल शिक्षा के विस्तार के पीछे का कड़वा सच

Vacant PG Medical Seats in India: भारत सरकार ने 2025-26 के लिए 20,649 नई मेडिकल सीटें और 43 कॉलेज मंजूर किए हैं, लेकिन खराब ट्रेनिंग और सख्त नियमों के कारण हजारों पीजी सीटें खाली रह रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ सीटें बढ़ाना काफी नहीं, बल्कि ट्रेनिंग की गुणवत्ता और सिस्टम की खामियों को सुधारना जरूरी है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:17 PM IST
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20,649 नई सीटें, फिर भी डॉक्टर बनने से क्यों कतरा रहे युवा? मेडिकल शिक्षा के विस्तार के पीछे का कड़वा सच

Vacant PG Medical Seats in India: भारत में मेडिकल शिक्षा में तेजी से विस्तार हो रहा है. हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्या सभा में बताया कि 2025-26 के लिए 43 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. इसके साथ ही 11,682 एमबीबीएस और 8,967 पोस्टग्रेजुएट सीटें मंजूर की गई हैं. कुल मिलाकर 20,649 सीटें इस बार जोड़ दी गई हैं.

पोस्टग्रेजुएट सीटों में एम्स और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य है कि नए मेडिकल कॉलेजों को जिला या रेफरल हॉस्पिटल से जोड़ा जाए. इस तरह से उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा का संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर कम हैं. अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों के लिए 41,332.41 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो चुका है.

सीटों की संख्या बढ़ाने के बावजूद खाली रह जाती हैं सीटें

लेकिन, सीटों की संख्या बढ़ाने के बावजूद कई पीजी सीटें खाली रह जाती हैं. पिछले कई सालों से यह समस्या बनी हुई है. 2021-22 में 3,744 सीटें खाली थीं. 2022-23 में यह बढ़कर 4,400 हो गई. 2023-24 और 2024-25 में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी लगभग 2,800 सीटें खाली रह गई थी. ये दर्शाता है कि समस्या सिर्फ अस्थायी नहीं है.

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पीजी सीटें खाली रह जाने के पीछे क्या है कारण?

अब सवाल ये उठता है कि क्यों युवा डॉक्टर पीजी सीटें नहीं ले रहे हैं, इसका कारण केवल इच्छाशक्ति की कमी नहीं है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉ. रोहन कृष्णन के मुताबिक, ये प्रणालीगत समस्या है. नए सीटें जोड़ते समय पर्याप्त फैकल्टी, मरीजों का लोड, प्रशिक्षण सुविधाएं और अच्छे क्लिनिकल अनुभव सुनिश्चित नहीं किया गया है.

दूसरी समस्या यह है कि सीटें अलग-अलग इलाकों और संस्थाओं में सही तरीके से नहीं बंटी हुई हैं. कई खाली सीटें दूरदराज और कमजोर संसाधन वाले क्षेत्रों में हैं. वहां स्टाइपेंड कम है या सही समय पर सैलरी नहीं आती है. साथ ही काम का दबाव अधिक है. युवा डॉक्टर ऐसी सीटों को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे असुरक्षित हालातों में काम करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं.

इतना ही नहीं राज्यों के बॉन्ड नियम भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं. लंबी ड्यूटी, लाखों का जुर्माना और उलझे हुए नियमों की वजह से उम्मीदवार पीछे हट रहे हैं. बार-बार काउंसलिंग, अचानक बदलते नियम और राज्यों के बीच तालमेल न होने से छात्र परेशान रहते हैं. इसी वजह से सीटें खाली रह जाती हैं और वे समय पर अपनी जगह नहीं बदल पाते हैं.

कुल मिलाकर, मामला सिर्फ खाली सीटों का नहीं है, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई को बेहतर बनाने का है. सिर्फ कागज पर सीटें होने से कुछ नहीं होगा. अगर छात्रों को लगेगा कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, तो वे एडमिशन नहीं लेंगे. सरकार को सिर्फ कट-ऑफ घटाकर सीटें भरने के बजाय सिस्टम की कमियों को दूर करना होगा, तभी देश को सही मायने में बड़े डॉक्टरों का फायदा मिलेगा.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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