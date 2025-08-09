PGIMER BSc Nursing Result 2025: पीजीआईएमईआर का आज आ रहा है रिजल्ट, आपने भी दिया था एग्जाम तो ऐसे कर पाएंगे चेक

PGIMER (Postgraduate Institute of Medical Education and Research), चंडीगढ़ का BSc नर्सिंग रिजल्ट 2025 आज, 9 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा. ये रिजल्ट उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने 27 जुलाई 2025 को आयोजित BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया था. रिजल्ट PGIMER की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर उपलब्ध होगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर देख सकेंगे. छात्रों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें.

जरूरी तारीखें और काउंसलिंग शेड्यूल

PGIMER ने रिजल्ट से जुड़ी जरूरी तारीखों के साथ काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखें भी जारी की हैं:

BSc नर्सिंग रिजल्ट जारी होने की तारीख: 9 अगस्त 2025

B.Sc. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) दस्तावेज़ सत्यापन: 11 अगस्त 2025

B.Sc. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) काउंसलिंग: 12 अगस्त 2025

B.Sc. नर्सिंग (4 साल) दस्तावेज़ सत्यापन: 13 अगस्त 2025

B.Sc. नर्सिंग (4 साल) काउंसलिंग: 14 अगस्त 2025

इन तारीखों के आधार पर छात्रों को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और डॉक्यूमेंट टाइम पर तैयार कर लेने चाहिए.

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

PGIMER BSc नर्सिंग रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करना होगा:

सबसे पहले PGIMER की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए लॉगिन लिंक पर क्लिक करें.

अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें.

BSc नर्सिंग रिजल्ट 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकाल लें.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने का सटीक समय अभी तय नहीं किया गया है, इसलिए छात्रों को वेबसाइट बार-बार चेक करते रहना चाहिए.

लॉगिन डिटेल्स जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही तुरंत एक्सेस किया जा सके.

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद मेरिट लिस्ट भी ध्यान से देखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में आपका नाम और रैंक जरूरी भूमिका निभाएंगे.

