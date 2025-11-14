PGIMER Admit Card 2025 OUT: ग्रुप-B और C भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

PGIMER Admit Card 2025 Released: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ ने ग्रुप-B और C के विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. जिसमें उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कर करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

PGIMER ग्रुप-B और C भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 और 22 नवंबर, 2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन (लैब), जूनियर टेक्नीशियन (एक्स-रे), जूनियर टेक्नीशियन (रेडियोथेरेपी), टेक्नीशियन O.T, डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड II, जूनियर ऑडिटर, असिस्टेंट डाइटीशियन, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर, नर्सिंग ऑफिसर सहित विभिन्न 114 पदों के लिए किया जा रहा है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

PGIMER ग्रुप-B और C भर्ती परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर एडमिट कार्ड PDF फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक

