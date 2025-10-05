कभी सब छोड़ छाड़ कर चले गए थे पहाड़ों पर, अब नेटवर्थ के मामले में इस टीचर ने शाहरुख खान को पछाड़ा

Hurun India Rich List 2025: भारतीय एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे का नेटवर्थ देश के सुपरस्टार और रोमांस के किंग कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान के पार पहुंच गया है. जी हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. अलख पांडे अब उन भारतीयों में शामिल हो गए हैं, जिनकी संपत्ति में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई है. बीते एक साल में अलख पांडे के संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अलख पांडे का नाम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल हुआ है, जिसके बाद से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं.

अरबपति क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, अलख की संपत्ति 223% से बढ़कर 14,510 करोड़ रुपये हो गई, जिससे उन्होंने किंग खान को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं, सुपरस्टार शाहरुख खान की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 12,490 करोड़ रुपये हो गई. उनका नाम पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुआ है और 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% की वृद्धि दर्ज की गई.

नेट वर्थ में तेजी से उछाल

फिजिक्स वाला को बीते कुछ वर्षों में घाटा का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी नेट वर्थ तेजी से बढ़ी है. उनकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹243 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह घाटा ₹1,131 करोड़ था. अब कंपनी ने अपने नुकसान को 78% तक घटाया है और कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर ₹2,886 करोड़ हो गई, जो पिछले साल 1,940 करोड़ रुपये थी.

कौन हैं अलख पांडे?

अलख पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 02 अक्टूबर, 1991 को हुआ था. इंटरमीडिएट के बाद अलख ने कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्होंने तीसरे वर्ष में ही उसे छोड़ दिया. इसके बाद 2016 में उन्होंने 'फिजिक्स वाला' नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और टीचिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां वो छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लास देते थे. बहुत कम समय में अपनी यूनिक और सरल टीचिंग स्टाइल के कारण अलख JEE और NEET जैसी अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए. इसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर ही कंपनी शुरू की. फिर साल 2020 में प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जो 2022 में भारत का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया.

