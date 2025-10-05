Advertisement
trendingNow12948232
Hindi Newsशिक्षा

कभी सब छोड़ छाड़ कर चले गए थे पहाड़ों पर, अब नेटवर्थ के मामले में इस टीचर ने शाहरुख खान को पछाड़ा

Alakh Pandey: भारतीय एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे ने नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है और अपना नाम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शुमार कर लिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी सब छोड़ छाड़ कर चले गए थे पहाड़ों पर, अब नेटवर्थ के मामले में इस टीचर ने शाहरुख खान को पछाड़ा

Hurun India Rich List 2025: भारतीय एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे का नेटवर्थ देश के सुपरस्टार और रोमांस के किंग कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान के पार पहुंच गया है. जी हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. अलख पांडे अब उन भारतीयों में शामिल हो गए हैं, जिनकी संपत्ति में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई है. बीते एक साल में अलख पांडे के संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अलख पांडे का नाम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल हुआ है, जिसके बाद से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं.

अरबपति क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, अलख की संपत्ति 223% से बढ़कर 14,510 करोड़ रुपये हो गई, जिससे उन्होंने किंग खान को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं, सुपरस्टार शाहरुख खान की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 12,490 करोड़ रुपये हो गई. उनका नाम पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुआ है और 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% की वृद्धि दर्ज की गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेट वर्थ में तेजी से उछाल

फिजिक्स वाला को बीते कुछ वर्षों में घाटा का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी नेट वर्थ तेजी से बढ़ी है.  उनकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹243 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह घाटा ₹1,131 करोड़ था. अब कंपनी ने अपने नुकसान को 78% तक घटाया है और कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर ₹2,886 करोड़ हो गई, जो पिछले साल 1,940 करोड़ रुपये थी. 

ये भी पढ़ें: Success Story: 5 साल की उम्र में उठा माता-पिता का साया, दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, बेइज्जती ने बदली सोच, ऐसे UPSC क्रैक कर बने IPS

कौन हैं अलख पांडे? 
अलख पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 02 अक्टूबर, 1991 को हुआ था. इंटरमीडिएट के बाद अलख ने कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्होंने तीसरे वर्ष में ही उसे छोड़ दिया. इसके बाद 2016 में उन्होंने 'फिजिक्स वाला' नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और टीचिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां वो छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लास देते थे. बहुत कम समय में अपनी यूनिक और सरल टीचिंग स्टाइल के कारण अलख JEE और NEET जैसी अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए. इसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर ही कंपनी शुरू की. फिर साल 2020 में प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जो 2022 में भारत का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया. 

ये भी पढ़ें: UPSC Success Story: ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद चर्चाओं में है ये IAS, जानें शैलजा पांडे की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Physics Wallahalakh PandeyHurun India Rich List 2025Shah Rukh Khan

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;